Gli effetti degli attacchi houthi arrivano in Italia: slitta una consegna di gas dal Qatar

Si fanno sentire sugli approvvigionamenti di energia italiani i primi effetti della crisi del commercio mondiale innescata dagli attacchi dei ribelli houthi dello Yemen alle navi in transito nel Mar Rosso. Una nave gasiera partita dal Qatar e attesa al terminal Adriatic Lng di Rovigo a inizio febbraio è stata “rischedulata” per la fine del mese, secondo quanto riferiscono fonti di mercato. Edison, che gestisce il rigassificatore di Rovigo, ha avvisato il 24 gennaio gli operatori di mercato che la consegna prevista originariamente tra il 31 gennaio e il 5 febbraio non sarà effettuata alla data prevista senza fornire indicazioni sulla provenienza del gas, riporta Bloomberg.

Effetti a catena dal cambio di rotta

Lo scorso 15 gennaio, QatarEnergy aveva annunciato che a causa degli attacchi houthi, le sue navi avrebbero evitato la rotta di Suez per le consegne nel Sud Europa e avrebbero utilizzato la rotta del Capo di Buona Speranza. Dopo l’annuncio, almeno sei navi gasiere destinate all’Europa sono state reindirizzate sulla rotta che circumnaviga l’Africa. L’allungamento del tempo di consegna – circa due settimane – ha effetti a catena su tutta la logistica del settore, impegnando le navi per un tempo maggiore per ogni trasporto e quindi innescando ritardi sempre maggiori nelle consegne. Il prezzo del gas sul mercato spot è aumentato del 6% in un giorno dopo l’annuncio di QatarEnergy.

Il peso del gas del Qatar

Il Qatar è diventato uno dei principali fornitori di gas dell’Italia con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e la necessità di diminuire la dipendenza da Mosca di questo combustibile, dal quale dipende circa il 50% dell’energia prodotta in Italia. Nel 2022, dal Qatar è arrivato circa il 10% di tutto il gas importato in Italia. Edison e il terminal di Rovigo sono il principale punto di arrivo del Gnl qatariota nel nostro paese. Ma nell’ottobre scorso Eni ha firmato un nuovo accordo per aumentare considerevolmente il suo import di gas dal paese del Golfo.