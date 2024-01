Il futuro della rete del gas tra biometano e idrogeno "green"

Anche il gas sarà parte integrante della transizione energetica obiettivo fondante delle politiche della Ue per mitigare il cambiamento climatico dovuto alle enormi quantità di gas serra rilasciate in atmosfera. L’Ue ha obiettivi ambiziosi: ridurre la neutralità climatica entro il 2050 e le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livello registrati nel 1990.

La transizione energetica è il passaggio dalla produzione di energia basato su fonti fossili a quella basata su basse o a zero emissioni di carbonio usando le cosiddette fonti rinnovabili e il gas può dare un contributo determinante perchè è capace di soddisfare i picchi di domanda, cosa che il sistema elettrico non è ancora in grado di fare.

Snam, Italgas e 2i rete gas al lavoro

Su questo fronte i maggiori player, ossia Snam che possiede la dorsale e i distributori territoriali, tra cui Italgas e 2i rete gas che si dividono circa il 50% del mercato italiano, stanno portando avanti investimenti e sperimentazione per rendere “green” il gas metano. Impresa che può sembrare impossibile, dato in natura è un combustibile fossile che, dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, arriva principalmente dall’Algeria tramite gasdotto e dal Qatar con le navi, ma può essere prodotto in versione bio.

Fanghi di depurazione, scarti agricoli e agroalimentari e soprattutto i rifiuti organici delle case degli italiani, possono essere trasformati in biogas e successivamente raffinati. Attualmente in Italia ci sono oltre 2mila impianti di biogas e circa 85 di produzione di biometano, soprattutto nel nord Italia. Certo la produzione è ancora esigua ma già ora, in rete, oltre al metano fossile c’è anche una piccola produzione di biometano che può essere consumata senza problemi dagli impianti domestici.

Roma scommette sul biometano

Per incentivare lo sviluppo del biometano, l’Italia ha stanziato finanziamenti importanti, circa 2 miliardi di euro, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Finanziamenti che hanno dato una buona spinta agli impianti di biometano che potrebbero arrivare a produrre fino a 7-10 miliardi di metri cubi entro 20 anni. E poi c’è l’idrogeno che ha senso immettere in rete solo se viene prodotto con fonti rinnovabili.

Ma mentre per il biometano non c’è un tema tecnico, in quanto la molecola prodotta è molto simile al metano fossile, per l’idrogeno ci sono limiti di immissione in rete per ora al 2%, limite che dovrebbe crescere fino al 20%. La produzione di idrogeno verde in Italia è scarsissima e potrà essere implementata solo quando la produzione di elettricità da fonti rinnovabili come il fotovoltaico o l’eolico sarà ridondante.

Arera a sostegno dell’idrogeno

La sperimentazione va avanti anche se con meno aspettative rispetto al biometano: Arera ha finanziato agli operatori progetti pilota per un ammontare complessivo di 30 milioni sulle due tecnologie. L’obiettivo però è ancora lontano. Infatti l’Europa produce 3,5 miliardi di metri cubi di biometano (+20% rispetto ai dati del 2021) con il 75% degli impianti già collegato alle reti di trasporto o distribuzione.

Ma il fabbisogno è molto maggiore

Basta pensare che solo in Italia il consumo di gas metano nel 2023 è stato pari a 63 miliardi di metri cubi, in diminuzione dell’8% grazie a un inverno particolarmente mite e anche alla diminuzione degli orari di funzionamento del riscaldamento e delle temperature. Il risultato è stata una riduzione del prezzo del gas rispetto al picco raggiunto nell’agosto 2022 a 2,2 euro al metro cubo, grazie anche agli stoccaggi che si sono mantenuti su livelli ottimali e alla ricerca di fonti di approvvigionamento alternative al gas russo.

Il prezzo, ora pari a 0,30 euro al metro cubo, è dunque molto lontano dai massimi raggiunti nel 2022 e anche rispetto allo scorso gennaio quando quotava 0,70 euro al mc, ma è sempre più alto rispetto al 2019. Inoltre in bolletta, la discesa del prezzo rispetto allo scorso anno non sarà così evidente perchè nel frattempo il governo ha tolto la riduzione dell’Iva riportandola al 22% (10% fino a 480 metri cubi di consumo annuo).