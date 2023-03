Intesa Russia-India sul petrolio: così l'energia ridisegna i blocchi geo politici

La compagnia petrolifera russa Rosneft e la Indian Oil Company hanno firmato un accordo per “un aumento significativo” delle esportazioni di petrolio russo all’India. Con quest’ultima intesa le forniture di greggio di Mosca a New Delhi sono aumentate di 22 volte in un solo anno. Una mossa, quella indo-russa, che segue di poche settimane gli accordi, sempre sul fronte energetico tra Cina e Russia.

Con l’Europa e il Nord America che si stanno allontanando dal petrolio e dal gas russo, per il Cremlino diventa fondamentale trovare nuovi mercati per realizzare gli introiti necessari per proseguire un confronto militare costosissimo. E per Putin la strada più semplice è rivolgersi a Paesi amici. Dunque quello di India e Cina è un gesto di amicizia nei confronti del Cremlino ed uno sgarbo all’Occidente? Non proprio. E non solo. Da un lato infatti c’è certamente la volontà di dare forza ad un disegno anti Usa, dall’altro però Pechino, Nuova Dehli e molte altre potenze hanno la convenienza di sviluppare ulteriormente le loro relazioni commerciali con la Russia, nel tentativo di acquisire energia a basso costo.

Lo zar e il Dragone

Se l’India ha visto aumentare di 22 volte gli acquisti di greggio russo anche la Cina negli ultimi mesi ha acquistato grandi quantità di energia dalla Russia. Il recente incontro in Uzbekistan tra Xi Jinping e Putin ha dimostrato l’impegno dei due leader nell’intensificare i loro legami commerciali. È una situazione, come dicevamo, vantaggiosa per tutti, con la Cina che ha accesso all’energia a basso costo quando ne ha più bisogno e la Russia che trova dei mercati alternativi all’Europa. I due Paesi tra l’altro hanno iniziato anche ad utilizzare le proprie valute, lo yuan e il rublo, diminuendo la loro dipendenza dal dollaro americano. Secondo il Wall Street Journal la Cina ha importato in quattro mesi circa il 17% in più di energia russa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le sue importazioni di Gnl dalla Russia sono aumentate del 50%, il carbone del 6% e l’elettricità, attraverso una linea di trasmissione trasversale, del 39%. In totale la Cina nel 2022 ha speso 43,68 miliardi di dollari per le importazioni di energia russa e risparmiando circa 3 miliardi di dollari. Il greggio russo, quota mediamente infatti circa 708 dollari per tonnellata, anziché i circa 816 dollari per tonnellata degli altri canali.

Non solo Oriente

Anche Arabia Saudita ed l’Iran, spinti dai bassi prezzi, hanno rafforzato i loro legami con la Russia. L’Arabia Saudita ha più che raddoppiato la quantità di olio combustibile russo importato nel secondo trimestre del 2022, il che le ha permesso di esportare livelli più elevati del greggio che produce.

Sta di fatto che è sempre più attraverso gli accordi sulle fonti energetiche che si sta ridisegnando la mappa geopolitica mondiale dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina.

In Occidente invece la sfida è green

Il Canada ha risposto all’Inflation Reduction Act Usa con un budget federale che prevede crediti d’imposta per 80 miliardi di dollari canadesi (58 miliardi di dollari Usa) per la tecnologia pulita nel prossimo decennio, inclusi 25 miliardi di dollari canadesi per investimenti in elettricità pulita. “I nostri amici e partner in tutto il mondo – primi fra tutti gli Usa – stanno investendo molto per costruire economie pulite e le industrie a zero emissioni di domani”, ha detto la ministra delle Finanze Chrystia Freeland illustrando il bilancio al parlamento canadese.

Il Canda si scontra con il provvedimento Usa che offre sino a 369 miliardi di dollari come incentivi per le energie pulite. “Senza un’azione rapida, la vastità degli incentivi statunitensi minerà la capacità del Canada di attrarre gli investimenti necessari per affermare il Canada come leader nell’economia pulita globale in crescita e altamente competitiva. Se il Canada non tiene il passo, rimarremo indietro”, si legge nel documento di bilancio.

Missione Ue a Washington

Sempre sul fronte delle tecnologie green, la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, è a Washington per incontrare alti funzionari statunitensi e partecipare, tra gli altri eventi, al Dialogo congiunto Ue-Usa sulla politica di concorrenza tecnologica. Annunciato dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e dal presidente Usa, Joe Biden, il 10 marzo, questo dialogo mira a coordinare gli approcci dell’Ue e degli Stati Uniti per evitare qualsiasi interruzione del commercio transatlantico che potrebbe derivare dai rispettivi incentivi.