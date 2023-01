Isab di Priolo, Urso incontra Goi: la parola al comitato Golden Power

Incontro Urso-Goi, la parola al comitato Golden Power

I rappresentati di Goi Energy, l’acquirente della Isab di Priolo, hanno incontrato ieri, martedì 17 gennaio, il ministro Adolfo Urso. L’incontro, spiega una nota del ministero, è servito per “approfondire le tematiche relative alla salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi ed alla tutela ambientale dell’area anche con riferimento agli investimenti necessari e alla vertenza del depuratore dell’area industriale. Elementi che saranno contenuti nelle prescrizioni previsti dalle norme del Golden Power”. I rappresentanti di Goi Energy (accompagnati dai consulenti legali, lo studio Benelli Erede) “hanno espresso la volontà di rispettare tali impegni e preannunciato la presentazione del progetto presso il comitato Golden Power”, prosegue la nota.

Via libera del Senato al decreto Isab-Lukoil

Il Senato ha intanto dato il via libera in aula al decreto Isab -Lukoil, che consentirà all’impianto di avere accesso ai canali di finanziamento bancari e al rifornimento di materie prime in attesa della formalizzazione del passaggio di proprietà dal gruppo russo Lukoil al nuovo acquirente. Il decreto, che adesso approda alla Camera, ha attenuto 75 voti favorevoli, 60 astenuti e 4 voti contrari.

Nuove norme

Urso ha espresso “soddisfazione” per l’approvazione a larga maggioranza del decreto da parte del Senato. Il decreto contiene anche nuove norme in merito di golden power, ha ricordato ancora Urso, che tutelano l’approvvigionamento energetico del Paese e creano meccanismi compensativi per le imprese sottoposte a misure di golden power.