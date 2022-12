L'ennesima promessa della Von der Leyen: tetto al gas entro l'anno. E poi elogia il "modello Italia"

Le assicurazioni della Von der Leyen sul gas

Il tetto al prezzo del gas? Si farà. Lo assicura per l’ennesima volta la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, in visita in Italia.

“L’Italia lo ha chiesto fin dall’inizio. Grazie Italia per averlo fatto”, ha detto fra l’altro la Von der Leyen. In effetti il governo Draghi ha messo sul tavolo la proposta di un price cap fin da marzo, ma senza successo. “Questo eviterà aumenti eccessivi dei prezzi, manipolazioni e speculazione e gli Stati membri stanno ora discutendo su come adattarlo a tutta l’Europa. Sono sicura che lo avremo prima di fine anno”.

In realtà la Germania non vuole imporre un tetto al prezzo, nel timore (non infondato) che i venditori potrebbero in quel caso rivolgersi ad altri acquirenti. Per esempio in Asia, dove la Cina si sta riaffacciando sul mercato del gas naturale liquefatto. La Commissione ha proposto l’introduzione di un tetto a 275 euro a megawattora, che scatterebbe solo se quella soglia fosse superata per due settimane di seguito. In pratica non scatterebbe mai, visto che queste condizioni non si sono verificate nemmeno lo scorso agosto, quando pure in Europa il gas toccò i 350 euro a megawattora.

Il “modello italiano”

Ma la Von der Leyen ha anche elogiato il “modello italiano”, ricordando come il nostro paese abbia ridotto le importazioni di gas russo portandole in otto mesi dal 40% del totale al 10% “grazie a uno sforzo impressionante per diversificare gli approvvigionamenti”.

La presidente della Commissione, che parlava alla Bocconi in occasione dei 120 anni dell’ateneo, ha ringraziato il presidente uscente dell’università Mario Monti per quanto fatto durante il suo mandato da premier dieci anni fa: “Oggi l’Italia è più europea e c’è più Italia in Europa, grazie Mario”.

Al termine della cerimonia la Von der Leyen ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.