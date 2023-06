Mareterra holding, con 677 mila euro di fatturato spende 170 milioni per una raffineria in India

Mareterra holding, 170 milioni per la raffineria in India

Mareterra Group holding, con 677 mila euro di fatturato e 1,3 milioni di capitale, ha speso quasi 170 milioni di dollari per comprare il 25% di una raffineria in India dal colosso Trafigura. L’italiana Mareterra è la società che a gennaio scorso ha annunciato di aver acquisito il 25% indiretto dell’indiana Nayara Energy. Al momento dell’annuncio non è stato reso noto il controvalore dell’operazione. Ma dalla semestrale di Trafigura, appena pubblicata, emerge che ha speso 168,9 milioni per la partecipazione.

La plusvalenza sulle valute

La cifra equivale al valore di carico della quota nel bilancio di Trafigura, il venditore. Con il colosso del trading di petrolio e materie prime che ha comunque realizzato una consistente plusvalenza (121,5 milioni di dollari) grazie allo spostamento in conto economico di riserve sui cambi e hedging di posizioni legate alla partecipazione.

I numeri di Mareterra

A Nayara Energy, controllata dal colosso russo Rosneft, fa capo la raffineria indiana di Vadinar oltre a un impianto petrolchimico e una rete di alcune migliaia di stazioni di servizio. Mareterra Group ha un capitale sociale di 1,3 milioni e fa capo per il 100% all’imprenditore romano Filippo Ghirelli. L’ultimo bilancio disponibile, quello del 2021, si è chiuso con un fatturato 677 mila euro e una perdita di 254 mila euro. Per l’operazione, la società italiana ha utilizzato un veicolo lussemburghese, Hara Capital, creato a fine 2021 e con un capitale sociale di 12 mila euro. Interpellata, Mareterra aveva fatto sapere che nell’investimento sarebbe stata affiancata da altri investitori. Ma al momento non risultano variazioni né al livello della holding Mareterra né al livello di Hara Capital.

La raffineria indiana e le sanzioni alla Russia

L’impianto di Vadinar è da tempo all’attenzione degli osservatori per il suo ruolo nell’aggiramento delle sanzioni internazionali. Ben prima dell’invasione russa dell’Ucraina e del tetto al prezzo del petrolio russo, a Vadinar sarebbe stato raffinato petrolio iraniano e venezuelano in violazione dell’embargo Onu. Con il cap al petrolio russo, Vadinar sarebbe diventata uno dei centri di “smistamento” del petrolio proveniente dalla Russia, raffinato in India e rivenduto anche in Europa.

Utile record per Trafigura

Secondo i bilanci di Trafigura, nel 2019 la partecipazione valeva poco meno di mezzo miliardo di dollari. La quota nel 2021 è stata classificata tra gli asset disponibili per la vendita e svalutata per oltre 300 milioni. Nel semestre chiuso al 31 marzo 2023, Trafigura ha avuto ricavi per 131 miliardi di dollari e un utile netto di 5,5 miliardi, raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.