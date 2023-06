Per Assocostieri la logistica energetica è un asset strategico nel Mediterraneo

Nell’assemblea del 20 giugno Assocostieri punta i riflettori sul tema energetico

Martedì 20 giugno, alla Sala Orlando di Confcommercio a Roma, si svolgerà l’Assemblea annuale di Assocostieri, l’associazione di riferimento per le aziende che operano nel settore della logistica energetica nata nel 1983. La tassazione dei prodotti energetici, i combustibili di transizione e lo sviluppo delle comunità energetiche in ambito portuale saranno i temi centrali che animeranno la conferenza organizzata da Assocostieri in occasione dell’Assemblea.

Un evento particolarmente sentito per l’Associazione, che compie i suoi 40 anni di attività. I saluti istituzionali saranno affidati alle 14:30 al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che porterà il punto di vista del suo dicastero, e al presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. I lavori avranno inizio con la relazione del presidente di Assocostieri, Diamante Menale. A chiudere i lavori alle 17:30 sarà il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. La conferenza organizzata da Assocostieri – dal titolo “La logistica energetica, asset strategico del Mediterraneo” – sarà un’occasione d’incontro e confronto costruttivo sui temi della transizione energetica come spiega l’Agenzia Nova.

Dai combustibili allo sviluppo della logistica energetica

Le tre tavole rotonde affronteranno il tema dei combustibili di transizione e dello sviluppo della logistica energetica nel settore navale e terrestre, l’evoluzione del settore energetico sulla base del decreto Carburanti, imposte ambientalmente orientate ed extraprofitti, le comunità energetiche in ambito portuale per rispondere alle esigenze di sostenibilità e sicurezza degli approvvigionamenti.

“La transizione energetica – ha commentato il direttore generale di Assocostieri, Dario Soria – è un’opportunità, ma per raggiungere la neutralità carbonica al 2050 occorre creare un sistema di infrastrutture competitivo. L’utilizzo sempre maggiore dei combustibili rinnovabili e alternativi implica un nuovo assetto delle infrastrutture della logistica, che richiede un grande sforzo di adattamento agli operatori. La sostenibilità resta certamente centrale, ma è importante tenere in debito conto la sicurezza energetica. Per la progressiva decarbonizzazione del settore occorre intervenire con investimenti e processi autorizzativi snelli e semplificati nonché intervenire sulla tassazione dei prodotti energetici introducendo una tassazione agevolata su biocarburanti e su combustibili alternativi nonché prevedendo meccanismi di premialità”.

Focus cominità energetiche

Per contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese, Assocostieri ha dedicato un momento di approfondimento al tema delle comunità energetiche in ambito portuale, riservato ai membri di Ifec, l’Italian Forum of Energy Communities di cui Assocostieri è technical partner. L’evento sarà l’occasione per approfondire i principali punti di attenzione sulle prospettive delle comunità energetiche nelle aree portuali come volano per la Transizione.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e con il supporto di Adriatic LNG, ButanGas, Edison, EnerGas, Jenergy, Italcost, Ludoil, Olt Offshore Lng Toscana e Snam. Il workshop è stato organizzato con la partecipazione di Alpha Trading, Beyfin, Caviro Extra, Getoil e in collaborazione con Ifec, Wec, ConferenzaGnl e Bfwe.