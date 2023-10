Perdite sull'eolico, Siemens Energy chiede aiuto al governo di Berlino

Siemens Energy: perdite sull’eolico, chiede aiuto al governo di Berlino

La tedesca Siemens Energy è in grave crisi. Senza il sostegno del governo, rivela lo Spiegel, la società potrà accettare solo nuovi grandi ordini limitati, come la costruzione di reti elettriche. Secondo quanto riporta la testata tedesca, il numero uno Christian Bruch e i manager del gruppo stanno negoziando col governo federale di Berlino garanzie per diversi miliardi di euro per poter continuare a finanziare nuove attività nonostante le elevate perdite nel settore delle turbine eoliche.

Perdite ingenti

Le banche sarebbero attualmente riluttanti ad assumersi ulteriori rischi con Siemens Energy. Ciò è dovuto alle ingenti perdite che il gruppo accumula da anni presso la sua controllata nel settore dell’energia eolica Siemens Gamesa. Nel 2017 Siemens rilevò l’azienda spagnola specializzata in parchi eolici onshore. Nel 2020 il gruppo ha scorporato l’intero business energetico e da allora Siemens Energy è quotata in borsa in modo indipendente.

Titolo a picco in Borsa

Dopo le rivelazioni dello Spiegel, il titolo perde il 35% circa alla borsa di Francoforte. Siemens Energy e i concorrenti come Vestas, General Electric e Nordex si sono impegnati negli ultimi anni in una concorrenza “rovinosa” – scrive Spiegel – e hanno immesso sul mercato in rapida successione turbine eoliche sempre più grandi. A ciò si aggiunge la crescente concorrenza dei fornitori cinesi che entrano nel mercato globale con prezzi notevolmente più bassi.