Portale Consumi di Arera, un aiuto per passare al mercato libero dell'energia

Per i 9 milioni di utenti che ancora fanno capo al mercato tutelato (tra luce e gas) per cercare di capire quali sono i propri consumi effettivi viene in soccorso un portale. Oltre al Portale Offerte approntato da Arera, ossia l’Autorità per l’energia, dove è possibile (anche se non semplice) scegliere il gestore per passare al mercato libero c’è anche il Portale Consumi. Previsto dalla Legge di bilancio 2018, realizzato e gestito da Acquirente Unico secondo le indicazioni di Arera, il portale permette ai consumatori di vedere i propri consumi e verificare costantemente la propria situazione contrattuale in modo semplice, sicuro e, soprattutto, gratuito.

Infatti, accedendo all’area privata, mediante SPID, ciascun utente può trovare informazioni dettagliate riguardanti tutte le sue forniture di energia elettrica e di gas di cui è titolare e visualizzare le letture effettive prima di vederli in bolletta, i consumi e le informazioni tecniche di riferimento quali, ad esempio, il codice POD per l’energia elettrica e il codice PDR per il gas. Il portale inoltre è in grado di sapere qual’è il contatore installato, ossia quello vecchio, meccanico, o nuovo, elettronico.

I modelli elettronici sono sempre più diffifusi

I modelli meccanici, ossia quelli tradizionali, sempre meno diffusi mentre quelli elettronici sono invece predisposti alla gestione da remoto di attività come la cessazione e l’attivazione dell’utenza, e la telelettura dei consumi. Nel settore elettrico ormai sono molto diffusi. Dal 2017 sono stati istallati anche contatori elettronici con sistema di telegestione di seconda generazione (misuratori 2G), che hanno maggiori funzionalità e tra l’altro consentono al distributore l’acquisizione dei consumi ogni 15 minuti, chiamati dati quartorari. E sarà proprio questa funzione, che però purtroppo non sempre è attiva, a cambiare completamente il paradigma della fornitura dell’energia elettrica.

C’è anche chi paga gli uteneti

Infatti, già in alcuni paesi nord europei, alcuni gestori sono disponibili addirittura a “pagare” gli utenti che consumano corrente elettrica nel momento di picco di produzione da fonti rinnovabili, come le pale eoliche, molto diffuse nel mare del nord. E anche in Italia c’è chi pensa a questo cambiamento ed è in fase di sperimentazione. Si tratta di Tate, un gestore che, in collaborazione con il gigante degli elettrodomestici Haier, vuole offrire tariffe differenziate nel corso della giornata. Grazie app di Haier h On sarà possibile caricare lavatrice e lavastoviglie che partiranno solo nel momento in cui il gestore potrà garantire la tariffa più bassa, o magari a costo zero. Insomma una rivoluzione.

Come scegliere la tariffa giusta

In attesa che la novità sia disponibile per tutti il portale di Arera permette di vedere i consumi reali durante la giornata. Una funzione che, al momento, non è particolarmente utile sul fronte dei risparmi. Infatti la maggior parte degli utenti sceglie in quanto la tariffa flat senza differenze tra mattino, pomeriggio e sera o giorni festivi. Certo che, chi sta in casa solo nelle ore serali, controllando i consumi sul portale, potrebbe anche decidere diversamente.

Il portale permette inoltre di verificare, in tempo reale, se ci siano operazioni in corso sulla fornitura, come i cambi di fornitore o le volture, contribuendo quindi a ridurre il fenomeno dei contratti non richiesti. Si tratta dunque di un portale davvero utile dato che, secondo un’indagine di Facile.it, 13 milioni di italiani nemmeno sanno che il servizio di tutela è destinato a chiudere e quasi 6 milioni non sanno se il contratto che hanno attualmente sia nel mercato tutelato o nel libero.