Priolo, c'è anche la svizzera Gunvor. Tra i partner di Goi spunta il console ucraino a Cipro

Anche Gunvor vuole Priolo. Con Goi al lavoro il console onorario dell’Ucraina

C’è anche Gunvor, uno dei principali operatori indipendenti del mercato del petrolio, tra i soggetti interessati all’acquisizione della raffineria Isab di Priolo. Il trader basato in Svizzera considera la partita ancora aperta malgrado Lukoil abbia annunciato nei giorni scorsi la cessione a un fondo cipriota guidato dal manager Michael Bobrov. Per questo, riporta Staffetta quotidiana, i vertici del gruppo basato in Svizzera avrebbero in programma un viaggio a Roma per presentare a livello istituzionale i propri piani su Priolo.

Il console di Kiev con Bobrov

Emerge anche qualche dettagli in più su Goi Energy. Tra i director (amministratori) del veicolo controllato dal fondo Argus New Energy figura infatti, oltre Bobrov, anche Christodoulos Damianou. Si tratta di un professionista cipriota, esperto di fiscalità internazionale nonché console onorario dell’Ucraina a Cipro. Quantomeno dal punto di vista simbolico, rappresenta una svolta radicale rispetto alla proprietà attuale, il colosso petrolifero russo Lukoil. Che ha deciso per la cessione dell’impianto vista la difficoltà di approvvigionarsi di materia prima per i timori dei venditori di incorrere nelle sanzioni contro la Russia. E con l’impianto di Priolo che fino al dicembre scorso ha lavorato quasi esclusivamente petrolio russo, adesso anche questo colpito dalle sanzioni europee.

Consulenza fiscale dai Balcani a Libano e Iran

Fino al novembre scorso, Damianou era numero uno della Eurofast, un gruppo che fornisce servizi di consulenza fiscale con uffici, oltre che a Cipro, nei Balcani, Est Europa, Georgia, Egitto, Libano, Iraq e Iran (ma non in Israele). Attualmente Daminaou figura come presidente non esecutivo di Eurofast. Goi Energy, secondo i registri societari ciprioti, è stata costituita il 6 ottobre scorso per cambiare nome il mese successivo. L’assetto azionario attuale risale invece al 16 dicembre.

Crossbridge non molla

Sempre secondo Staffetta quotidiana, anche Crossbridge, il fondo Usa che per primo si era fatto avanti Priolo, non avrebbe rinunciato alle sue mire sulla raffineria e potrebbe tornare nella partita qualora questa dovesse riaprirsi. Con Gunvor, se il suo interesse sarà confermato, tutti e tre i principali trader indipendenti di petrolio a livello mondiale sarebbero coinvolti nella partita per Priolo. Con Goi Energy di Bobrov c’è infatti Trafigura, mentre accanto a Crossbridge c’è Vitol, entrambi con un ruolo di partner commerciale per garantire gli approvvigionamenti dell’impianto. Gunvor sarebbe l’unico a impegnarsi direttamente.