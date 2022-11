Rigassificatori e nucleare, il piano del ministro Pichetto Fratin

I rigassificatori e il nucleare in Italia

Per quanto riguarda i rigassificatori di Ravenna in Emilia-Romagna e Piombino in Toscana, il governo è disponibile a “valutare interventi di ausilio e di aiuto.

Piombino è una scelta temporanea e ci sono gli elementi per garantirla, così come a Ravenna”. Dal palco di Ecomondo a Rimini, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin è tornato sul tema gas, sottolineando che “è fondamentale riprendere il nostro per salvare il sistema produttivo”.

Piombino, precisa, c’è un’area da 200 ettari da bonificare, ma “si tratta di un dovere, non di ricerca di benevolenza”. L’Italia, analizza il ministro, parte “da una condizione di combustibili fossili, utilizziamo ancora il carbone e, con il gas vettore transitorio, tra i fossili è il meno inquinante, dobbiamo passare alla rinnovabili, dunque fotovoltaico, eolico, idrico, e anche la fusione nucleare”.