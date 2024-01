Saipem sbanda in Borsa, focus su incidente in Australia

Pesante ribasso in avvio di seduta per il titolo Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, senza che sia arrivata nessa revisione delle raccomandazione da parte degli analisti. La causa della sbandata potrebbe essere una notizia in arrivo dall’Australia. WAtoday ha scritto che Woodside ha interrotto l’installazione di un vitale gasdotto offshore per il suo progetto sul gas di Scarborough da 18 miliardi di dollari dopo che “un grave incidente avvenuto lunedì notte ha aperto un buco nel gasdotto”.

La nave installatrice del gasdotto Castorone avrebbe “perso il controllo del gasdotto che stava installando al largo della costa di Pilbara, costringendo l’evacuazione dei lavoratori e danneggiando il gasdotto“, si legge sul giornale australiano. Si tratterebbe del secondo grave incidente di sicurezza avvenuto questo mese sulla nave, viene riportato

Saipem registra una flessione del 7,68% rispetto alla vigilia, attestandosi a 1,401 euro. Operativamente ci si attende un’estensione all’ingiù della curva con area di supporto vista a 1,373 e successiva a quota 1,344. Resistenza a 1,444.

(Teleborsa)