Schiaffo a Bruxelles: anche la Svezia nell'alleanza europea pro-centrali nucleari

Retromarcia della Svezia sul nucleare

Il vento di centrodestra che soffia in molti Pesi Ue spinge nell’angolo una Commissione europea in cui scricchiola la “maggioranza Ursula”. Dopo la retromarcia sulla Direttiva Rinnovabili 2030, anche nota come Red III , la Commissione ha dovuto incassare la decisione della Svezia, da sempre pilastro dell’ambientalismo più ideologico, di riaprire le porte al nucleare.

Il passo indietro

Le fibrillazioni in atto da mesi (vedi il travagliato iter sul divieto alle auto diesel e benzina) erano esplose la scorsa settimana con una Commissione che aveva dovuto fare un passo indietro rispetto al testo iniziale del Red III allargando la definizione di tecnologie net-zero a tutte le tecnologie nucleari. La proposta iniziale di Bruxelles faceva rientrare nella definizione solo alcune tecnologie nucleari in via di sviluppo come: tecnologie avanzate per la produzione di energia da processi nucleari con scorie minime dal ciclo del combustibile, reattori modulari di piccole dimensioni e i relativi combustibili migliori della categoria. Ora invece c’è l’allargamento della definizione alle tecnologie dell’idrogeno, alle biotecnologie e alle tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione.

Dalla Svezia schiaffo a Bruxelles

Ma a complicare i piani della Commissione ora ci si mette pure la Svezia, che dopo l’insediamento dell’esecutivo Kristersson (salito in carica nel 2022), ha approvato un nuovo obiettivo di decarbonizzazione per il 2040 che nella sostanza apre alle centrali nucleari. Si parte dal concetto di “neutralità tecnologica“, e per raggiungerla si sposta l’obbiettivo da una “produzione elettrica 100% rinnovabile” ad una “100% senza fossili”, celebrando appunto il rinnovato “sì” al nucleare. Attualmente il Paese scandinavo può contare su una produzione elettrica al 92% senza emissioni di CO2, dal momento che gran parte del lavoro è svolto da centrali idroelettriche (43%), nucleari (31%) ed eolici (17%), con il piccolo contributo del fotovoltaico (1%). Una base che aveva convinto nel 2018 il Parlamento a puntare su un futuro tutto a base di rinnovabili, rendendo la Svezia la prima nazione al mondo con un simile target.

Un gruppo sempre più numeroso

Il cambio di idea green in Svezia è avvenuto in seguito alla vittoria di una colazione di destra proprio in piena crisi energetica. E sulla scia dell’emergenza si è deciso un aumento della produzione in vista di consumi in crescita. Per la precisione il testo ipotizza una domanda di elettricità di almeno 300 TWh nel 2045, il doppio di quella attuale. Da qui il via libera dell’esecutivo a nuovi reattori e a sostenere economicamente la realizzazione con speciali garanzie di credito. La Svezia è comunque in buona compagnia nel difendere le centrali atomiche in Europa. Dell’alleanza pro atomo fanno parte, oltre a Italia e Francia, anche Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Svezia, Slovacchia e Regno Unito. Ed anche la Germania, da sempre contrara al nucleare, ha dovuto accodarsi.

Gli obbiettivi dell’alleanza pro atomo