Snam e Ascopiave in gara per i siti francesi di gas. Palla all'Antitrust

La gara per i siti di stoccaggio di Edison

Giusto il tempo di qualche brindisi natalizio e poi Edison con l’ausilio dei due advisor, Banca Imi e Lazard, deciderà a chi assegnare i quattro siti di stoccaggio del gas messi a gara e per i quali sono arrivate 4 offerte non vincolanti. Il tempo stringe, e se i due potenziali compratori stranieri, la compagnia ceca Eph, che possiede e gestisce attività in nove mercati europei, e il fondo australiano Macquarie (che in Italia è impegnato anche in Open fiber) hanno poche speranze di portare a casa l’affare, tra Snam e Ascopiave, i due attori italiani che si sono fatti avanti, i giochi sono apertissimi. Entrambe le offerte dovrebbero superare quota 600 milioni, con un misto tra cash e altri asset che potrebbe ingolosire Edison, il colosso dell’energia controllato dai francesi di Edf.

Secondo le ultime indiscrezioni, Snam (primo azionista Cdp Reti con il 31%) sarebbe disponibile a inserire nell’affare anche le attività legate al biogas che fanno capo alla controllata Bioenerys, la società nata per sviluppare infrastrutture per il biometano con lo scopo di accelerare il processo di decarbonizzazione. Mentre Ascopiave, che realizza e gestisce reti e impianti per la distribuzione di gas metano e l’energia elettrica, guidata da Nicola Cecconato, cederebbe le centrali idroelettriche e i parchi eolici che si trovano tra Lombardia e Veneto e che potrebbero sposarsi bene con le attività di Edison.

Si tratta dei siti concentrati in Asco Eg Spa che può contare su 29 impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui 27 centrali idroelettriche e due parchi eolici, in Campania e Calabria, per una potenza complessiva di 84 megawatt. Edison sta puntando forte sulle rinnovabili e in particolare su idroelettrico, eolico e solare. In programma ci sono investimenti per 5 miliardi con l’obiettivo di passare da 2 a 5 gigawattora entro il 2030. Ed è di poche ora fa la notizia del completamento di 8 impianti fotovoltaici tra Piemonte e Sicilia grazie ai quali viene raddoppiata la capacità installata da fotovoltaico.

Golden power

Cosa c’è in gioco? Sicuramente, ed è apparso con ancora maggior evidenza in questi anni di guerra tra Russia e Ucraina, gli asset messi a gara fanno riferimento a un settore strategico. Un settore che sta rivestendo un ruolo geopolitico che va al di là del mero aspetto economico e finanziario. Ecco perché le chance di spuntarla per Eph e il fondo australiano Macquarie sono ridotte al lumicino – le possibilità che possa scattare il golden power da parte del governo sono molto alte -, ed ecco perché, secondo quanto risulta alla Verità, nei prossimi giorni, al più tardi dopo le festività, dovrebbe arrivare un verdetto che indica chi tra Ascopiave e Snam potrà portare avanti le trattative.

Dopo la presentazione delle prime offerte non vincolanti (a inizio dicembre), infatti, gli advisor hanno chiesto dei miglioramenti che sono arrivati nelle scorse ore. Siamo, insomma, al momento della scelta. Il prossimo passo dovrebbe portare all’assegnazione di un’esclusiva. Nella partita potrebbe avere un ruolo decisivo un fattore rimasto fino ad oggi abbastanza ai margini. Il responso dell’Antitrust. Perché se è evidente che parliamo di un settore con una forte regolamentazione, è altrettanto vero che le quote di mercato rispetto alla proprietà dei siti di stoccaggio di gas in Italia ci dicono che la Stogit (Snam), il maggior player europeo, è al 93%, Edison è al 6% e Italgas storage all’1%. Morale della favola: l’eventuale cessione dei siti di Collalto (Treviso), Cellino (Teramo), San Potito e Cotignola (Ravenna), che hanno una capacità complessiva di più di 1 miliardo di metri cubi di gas, alla società guidata da marzo del 2022 da Stefano Venier (ex ad di Hera) creerebbe una situazione di quasi monopolio.

La decisione dell’authority

Nessuno può dire cosa deciderà l’authority, ma di certo una valutazione andrebbe fatta. Valutazione che potrebbe sospendere l’esecuzione dell’operazione e allungarne non di poco i tempi. C’è la possibilità che il garante per la concorrenza chieda al gruppo di San Donato Milanese di sacrificare alcuni asset ed è chiaro che a quel punto per Snam si imporrebbero delle riflessioni. Anche perché è bene ricordare che la policy sulle public utilities, da anni, tende a preferire l’arricchimento del mercato con l’ingresso di operatori alternativi piuttosto che «ingrossare» la posizione dell’incumbent. E che nelle sue scelte il garante privilegia quasi sempre lo sguardo di lungo periodo, insistendo sulla necessità di conservare strutture concorrenziali che sono considerate portatrici di pluralità di idee e di incentivi.