Certificazioni green per Wind Tre: nel 2022 ha diminuito del 40% le emissioni di CO2

Due nuove certificazioni “green” per WindTre

Due nuove certificazioni “green” per WindTre. Con l’obiettivo di perseguire un uso efficiente delle risorse, l’azienda ha predisposto un sistema di gestione dell’energia in linea con gli standard internazionali che, oltre ad assicurare il rispetto della normativa europea e nazionale in materia, garantisce anche il costante monitoraggio degli aspetti energetici significativi per le attività della società. Una particolare attenzione viene posta nei confronti della riduzione dei consumi connessi agli apparati di telecomunicazioni e al funzionamento delle sedi aziendali, attraverso molteplici interventi di natura tecnologica e gestionale.

La società che fa capo al gruppo cinese Hutchison ha, inoltre, fatto certificare da un soggetto terzo indipendente la propria Carbon footprint, indicatore che permette di stimare la quantità di gas ad effetto serra emessa in modo diretto e indiretto, con l’obiettivo di identificare le sorgenti principali sulle quali concentrare le azioni volte a ridurne l’impatto. La misurazione verrà aggiornata di anno in anno per verificare l’efficacia delle misure avviate. Le due nuove certificazioni sono un ulteriore tassello a supporto della sostenibilità della filiera di approvvigionamento dei clienti business dell’azienda. Si inseriscono all’interno del sistema di gestione integrato di WindTre, che comprende in totale cinque certificazioni: la qualità dei prodotti e dei servizi, la tutela dell’ambiente e dei lavoratori, la responsabilità sociale e la sicurezza delle informazioni.