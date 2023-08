Transizione energetica, l’Ue sfuma il verde-Timmermans

“Gli europei meritano una giusta transizione verde. Mentre puntiamo a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, dobbiamo assicurarci che ciò avvenga in modo equo e inclusivo, con crescita e occupazione per tutti”. È il primo messaggio, affidato a un post su X-Twitter, da Maros Sefcovic, vicepresidente della Commissione europea, che ha assunto il controllo ad interim delle Politiche climatiche dell’Ue, dopo che Frans Timmermans, vice presidente esecutivo della Commissione, si è dimesso per candidarsi alle prossime elezioni politiche in Olanda, fissate al 22 novembre, con la coalizione formata dal partito laburista e da Sinistra Verde.

Almeno dalla scelta delle parole, sembra che ci sia un cambio di tono dello slovacco Sefcovic, che ha posto l’accento su una transizione «equa e inclusiva», nonché sulla crescita anche in termini di posti di lavoro. Per poi aggiungere, sempre sul social network, l’intenzione di perseguire «l’autonomia strategica aperta dell’Europa, in particolare per l’accesso alle materie prime critiche» e di rafforzare al contempo «i nostri partenariati internazionali». Vedremo se le sfumature del vocabolario usato dal successore del falco verde Timmermans anticipano un cambio di rotta della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, anche in vista delle elezioni europee del 2024.

Le politiche verdi comunitarie restano orfane dell’alfiere della politica verde

Di certo, la decisione dell’alfiere della politica verde made in Ue (che ha contribuito a distruggere la cosiddetta maggioranza Ursula) lascia orfane le politiche verdi comunitarie, già vittime del fuoco nemico di popolari, conservatori e liberali. Il congedo di Timmermans fa tirare un sospiro di sollievo anche al governo italiano, in eterna disputa con il socialista tra auto e case green, Euro 7, imballaggi, CO2 e agricoltura. Sollievo sintetizzato a luglio dal vicepremier Matteo Salvini con un lapidario “Non ci mancherà”.

Von der Leyen ha affidato a Sefcovic la temporanea responsabilità del portafoglio per la politica di azione per il clima fino alla nomina di un nuovo membro della Commissione di nazionalità olandese. Timmermans occupava tre posizioni di rilievo all’interno della Commissione europea: vicepresidente esecutivo, commissario responsabile del green deal e, su base temporanea, commissario responsabile del Dipartimento clima della Ue.

La Commissione ha dichiarato che quest’ultimo ruolo sarà riassegnato dopo che i Paesi Bassi avranno proposto un nuovo commissario. Von der Leyen, secondo quanto riferisce Politico, ha già scritto al primo ministro olandese uscente, Mark Rutte, chiedendogli di proporre un nuovo candidato. Il vice primo ministro, Sigrid Kaag, il ministro della Difesa, Kajsa Ollongren, il ministro degli Esteri, Wopke Hoekstra, il capo di gabinetto di Timmermans, Diederik Samsom, e l’europarlamentare olandese Esther de Lange sarebbero stati suggeriti come potenziali successori.

L’addio di Rutte ha innescato una specie di big bang nello scenario politico dei Paesi Bassi

Già ministro degli Esteri dal 2012 al 2014 nel Rutte bis, Timmermans invece punta ora allo scranno più alto del governo a guida della lista unica formata dal Partito del lavoro e dai Verdi, in quelle che saranno però elezioni davvero contese e persino imprevedibili. L’addio di Rutte ha innescato una specie di big bang nello scenario politico dei Paesi Bassi. Alla guida dei moderati gli succede il già ministro della Giustizia di origine turca, Dilan Yesilgoz-Zegerius, celebre proprio per la mano dura sui migranti. E che ha già detto di essere pronta a stringere accordi con l’estremista Geert Wilders. Frans e Dilan al momento si contendono il primo posto nei sondaggi. Al terzo posto c’era il Partito degli agricoltori, trionfatori alle ultime consultazioni locali, ma l’ex stella dei cristiano-democratici, Pieter Omtzigt, ha deciso di fondare un suo partito e gettarsi nella mischia.