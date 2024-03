Agricoltura, il Consiglio Ue apre alla proroga degli aiuti di Stato

Impegni per “assicurare concorrenza leale e reciprocità” negli standard dei processi produttivi, con un chiaro riferimento agli accordi con i paesi terzi. Impegno a “portare avanti senza indugio i lavori” utili per “allentare la pressione finanziaria degli agricoltori progettando strumenti di sostegno aggiuntivo, come ad esempio estendendo il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato”. Impegno a vagliare “tutte le possibili misure e soluzioni innovative a breve e medio termine, comprese quelle volte a ridurre gli oneri amministrativi e a realizzare una semplificazione per gli agricoltori”. Le conclusioni del Consiglio europeo vanno incontro alle preoccupazioni del mondo dell’agricoltura esplose con il movimento dei trattori. Impegni necessari in vista delle elezioni europee, nota qualche osservatore.

I costi di produzione

Un programma da realizzare, seppure senza tempistiche certe. Ursula von der Leyen aggiunge altre promesse: “Istituiremo un osservatorio per monitorare i costi di produzione agricola”. L’obiettivo è quello di evitare speculazioni lungo la filiera della distribuzione, e concorrenza sleale che gonfi i prezzi finali al consumo e sgonfi i ricavi per chi produce.

“C’è molta soddisfazione da parte italiana per lo svolgimento di questo Consiglio europeo”, dice Giorgia Meloni. “Partendo dal tema che noi avevamo chiesto venisse inserito nella discussione del Consiglio, che era particolarmente il tema relativo all’agricoltura. Siamo partiti con un testo di conclusioni che aveva già la nostra approvazione con riferimenti a misure concrete oltre al lavoro che già la Commissione sta portando avanti, particolarmente in tema di semplificazione della politica agricola comune, in tema di sostegno alle filiere di lotta alla concorrenza sleale”.

Gli aiuti di Stato

“Per noi – ha proseguito la premier – la partita importante era che ci fosse, nelle conclusioni del Consiglio, anche un riferimento alla proroga degli aiuti di Stato in campo agricolo e questo riferimento era una delle principali rivendicazioni che venivano poste anche dalle associazioni di categoria che abbiamo incontrato, come ricorderete, qualche settimana fa. Lo considero un importantissimo passo in avanti e nel prossimo Consiglio europeo la Commissione europea dovrà fare sue ulteriori iniziative, ulteriori forme di sostegno per il comparto agricolo che oggi è in estrema difficoltà in tutta Europa”.

“Oggi l’approccio è molto meno ideologico – ha detto ancora la premier – e vediamo un’Europa che piano piano torna indietro su tutte le battaglie che ha fatto in questi anni, per esempio sulla capacità di conciliare la sostenibilità ecologica con la sostenibilità economica e sociale. Oggi purtroppo quando arrivano gli shock, è finito il tempo dell’ideologia e devi correre ai ripari. Quindi io vorrei un’Europa molto meno ideologica, un’Europa capace di difendere i propri confini, vorrei un’Europa capace di lavorare sulle sue catene di approvvigionamento. Tutte cose che negli ultimi mesi si stanno un po’ raddrizzando, ma nei primi anni non sono andate benissimo“.