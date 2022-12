Amazon raggiunge un accordo con la Ue su uso dati ed evita la multa

Amazon raggiunge un accordo con la Ue

Amazon ha raggiunto un accordo con l’Unione europea in due procedimenti antitrust. Il gigante Usa del retail online, infatti, ha risposto alle preoccupazioni relative al suo utilizzo dei dati dei venditori e per questo si sottrarrà al pagamento di una multa fino al 10% dei suoi ricavi globali. Nel primo contenzioso, Amazon ha dovuto rispondere all’accusa di essersi servito delle sue dimensioni, potere e dati per promuovere i propri prodotti e ottenere un vantaggio sleale sui competitor che utilizzano la sua piattaforma. L’azienda ha accettato di non usare i dati dei venditori per la propria attività concorrente di retail e per i suoi prodotti a marchio privato.

Parità di trattamento dei venditori

Il secondo caso riguardava la parità di trattamento dei venditori nella classificazione delle offerte per la “buy box” sul sito web di Amazon, da cui deriva la maggior parte delle vendite. Amazon ha accettato di creare un secondo riquadro di acquisto ben visibile per i prodotti di un concorrente, qualora questi differiscano significativamente per prezzo e consegna dal prodotto presente nel primo riquadro. “La Commissione ha constatato che gli impegni finali di Amazon garantiranno che non utilizzi i dati dei venditori del marketplace per le proprie attività di retail e che garantisca un accesso non discriminatorio a Buy Box e Prime“, ha affermato la Commissione europea, che vigila sulla concorrenza leale nei 27 Paesi Ue. “Siamo lieti di aver risposto ai timori della Commissione europea e di aver risolto queste questioni”, ha detto un portavoce di Amazon.