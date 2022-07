L’acquisto di GreenYellow da parte di Ardian

Ardian, società di investimento leader a livello mondiale, ha concluso un accordo con Groupe Casino, Bpifrance e Tikehau Capital per l’acquisizione di una quota di maggioranza di GreenYellow, pioniere francese nell’energia decentralizzata, al servizio della transizione energetica delle società clienti in Francia e all’estero. Il valore della società è stato stimato a 1,4 miliardi di euro. Casino Group, Bpifrance e Tikehau Capital hanno reinvestito insieme ad Ardian.

GreenYellow è stata fondata nel 2007 all’interno del Gruppo Casino, con l’obiettivo di accelerare le strategie per la riduzione delle emissioni di carbonio delle grandi aziende di tutto il mondo. Sin dall’inizio, l’azienda è stata guidata da Otmane Hajji (Presidente) e Philippe Houins (Chief Officer). GreenYellow offre una gamma completa di servizi per aiutare le aziende a virare verso soluzioni energetiche più verdi ed efficienti. L’azienda permette l’accesso all’energia verde a basso costo e aiuta le imprese a ottimizzare il consumo energetico.

Nel 2018, Tikehau Capital e Bpifrance hanno investito 150 milioni di euro in GreenYellow per sostenerne lo sviluppo. Oggi leader di mercato, GreenYellow ha registrato una forte crescita e opera in più di 15 Paesi in quattro continenti.

Ardian vanta una profonda esperienza nel settore delle energie rinnovabili, con oltre 7,5 GW installati in tutto il mondo, e nelle nuove tecnologie come lo stoccaggio di batterie e l’idrogeno verde. Utilizzerà la sua esperienza per fornire a GreenYellow e al suo team di gestione le risorse necessarie a sostenere l’ambizioso piano di sviluppo. Nell’ambito della transazione, il Gruppo Casino, incubatore e azionista di riferimento di GreenYellow dal 2007, manterrà una quota di minoranza e rimarrà un partner commerciale di primo piano per l’azienda. Allo stesso modo, BPI e Tikehau, che sono diventati azionisti nel 2018, reinvestiranno parte dei loro proventi nella società. Il piano di Ardian e degli azionisti storici prevede anche la partecipazione al capitale del management team e di tutti i dipendenti.