L’attacco informatico al Parlamento europeo

Un attacco informatico ha colpito il sito del Parlamento europeo, bloccando di fatto l’apertura delle pagine internet e impedendo agli utenti di navigare nel sito dell’istituzione europea dalle 14 circa di questo pomeriggio. “La disponibilità del sito del Parlamento europeo è attualmente compromessa dall’esterno a causa di elevati livelli di traffico di rete esterno.

Questo traffico è legato a un attacco Ddos (Distributed Denial of Service). I team del Parlamento stanno lavorando per risolvere il problema il più rapidamente possibile”, si legge in un messaggio su Twitter di Jaume Duch Guillot, portavoce del Parlamento Ue. L’attacco arriva a poche ore dall’approvazione della direttiva dell’Eurocamera, che ha definito la Russia uno Stato terroristico.