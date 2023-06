Casa green, oggi entra nel vivo il negoziato a Bruxelles. Italia penalizzata

Casa green, oggi entra nel vivo il negoziato a Bruxelles

Si terrà oggi 6 giugno il primo negoziato interistituzionale tra Consiglio Ue e Parlamento europeo, mediato dalla Commissione europea (chiamato ‘trilogo’), sulla revisione della direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia (la cosiddetta direttiva EPDB – Energy Performance of Building Directive). Il negoziato sulla casa green entra nel vivo. L’entrata in vigore della direttiva, quindi, non è scontata ma si dovrà arrivare a una versione definitiva che solo una volta in vigore dovrà essere applicata dagli Stati membri.

In pratica, la direttiva prescrive che tutti i nuovi edifici siano a “emissioni zero” a partire dal 2028. Mentre per gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti la data limite è il 2032. L’obiettivo della direttiva è di intervenire prima di tutto sul 15% degli edifici più energivori, che andranno così collocati dai diversi Paesi membri nella classe energetica più bassa, cioè la G. In Italia si tratta di circa 1,8 milioni di edifici residenziali (sul totale di 12 milioni, secondo l’Istat).

Dieci classi energetiche

Le classi energetiche sono 10, dalla A alla G, ma la A è suddivisa in 4 sottoclassi, dalla A1 alla A4 la migliore. Per determinare la classe di appartenenza di un edificio si calcola la prestazione energetica globale derivante dai consumi di energia non rinnovabile. La classificazione energetica sta indicata nell’attestato di prestazione energetica (Ape), redatto da un certificatore abilitato. (L’Ape è obbligatorio quando si mette in vendita la casa, quando la si affitta e quando la si ristruttura per chiedere agevolazioni fiscali).

Secondo la maggioranza del Parlamento, gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033. Per gli edifici non residenziali e quelli pubblici il raggiungimento delle stesse classi dovrà avvenire rispettivamente entro il 2027 (E) eil 2030 (D). Manca ancora, ovviamente, tutta la parte relativa ai finanziamenti, sia europei che dei singoli paesi membri.

Patrimonio immobiliare italiano molto vecchio

L’Italia, che ha un patrimonio immobiliare vetusto, è contraria alla direttiva che imporrebbe alle famiglie ingenti spese per l’adeguamento degli immobili. Secondo uno studio di Rse, la società pubblica di ricerca controllata dal Gestore dei servizi energetici che La Verità ha pubblicato in anteprima «ogni famiglia interessata dalla direttiva case green dovrebbe sostenere un costo di circa 22mila euro, con un risparmio sulla bolletta di circa mille euro all’anno». Inoltre, tenendo conto del fatto che l’Italia emette in totale (dato Ispra sul 2021) poco più di 410 milioni di tonnellate di CO2 all’anno, pari quindi all’1,1% di quelle mondiali, i 22mila euro spesi ridurrebbero appena dello 0,11% le emissioni globali.

“Continueremo a batterci a difesa dell’interesse nazionale – ha già detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin – Non mettiamo in discussione gli obiettivi ambientali di decarbonizzazione e di riqualificazione del patrimonio edilizio, che restano fondamentali. Manca però in questo testo una seria presa inconsiderazione del contesto italiano, diverso da quello di altri Paesi europei per questioni storiche, di conformazione geografica, oltre che di una radicata visione della casa come ‘bene rifugio’ delle famiglie italiane”.