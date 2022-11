Passi avanti per l’euro digitale, la Bce crede nell’innovazione

L’euro digitale in Europa

L’euro digitale rafforzerà l’autonomia strategica dell’Europa, che con questa valuta potrà resistere all’avanzata dei gruppi stranieri nelle operazioni di pagamento. È quanto dichiarato dalla presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, secondo cui l’euro digitale assicura fiducia nel sistema monetario e promuove le innovazioni. Lagarde ha aggiunto che questa valuta sarà basata su un’infrastruttura europea e ha messo in guardia sul ruolo sempre più importante dei gruppi tecnologici stranieri nelle transazioni di pagamento in Europa.

Ciò comporta il rischio di una posizione dominante sul mercato e di dipendenza dell’Ue dalla tecnologia straniera. “Oggi, più di due terzi delle transazioni di pagamento con carta in Europa sono effettuate da società con sede al di fuori dell’Unione europea”, ha sottolineato la presidente della Bce. Nel 2021, l’Eurotower ha avviato una fase di indagine di due anni per determinare le proprietà fondamentali dell’euro digitale.

La decisione finale sull’introduzione di questa valuta dovrebbe essere assunta nell’ottobre del 2023, ma potrebbero trascorrere altri tre anni prima che sia disponibile per l’uso. Per Lagarde, “questa non è una gara”, A ogni modo, come nota il quotidiano “Handelsblatt”, l’Eurozona è in una fase relativamente avanzata nell’esplorazione di una valuta digitale sostenuta dalla Bce. L’attenzione è ora sulla progettazione concreta e sul quadro normativo.