Chi ha aumentato l’export in Europa

L’export di Croazia e Slovenia verso la Russia è aumentato rispettivamente del 59 per cento e del 56 per cento anno su anno a luglio 2022. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa russa “Sputnik”, secondo cui sei Paesi dell’Unione europea, nonostante le sanzioni di Bruxelles contro Mosca, hanno aumentato le esportazioni di merci in Russia nel luglio di quest’anno rispetto allo stesso mese del 2021, con Croazia e Slovenia in cima alla lista. Le esportazioni della Croazia in Russia a luglio sono state pari a 18,4 milioni di euro, mentre le esportazioni della Slovenia sono state stimate in 98 milioni di euro.

I dati, analizzati da “Sputnik”, rivelano allo stesso tempo che altri Paesi dell’Ue hanno ridotto significativamente il volume delle esportazioni verso la Russia: Cipro fino al 99 per cento, il Lussemburgo dell’82 per cento, la Francia del 76 per cento, la Svezia del 75 per cento e la Repubblica Ceca del 70 per cento. D’altra parte, nello stesso periodo, l’importazione di merci russe è aumentata più volte nei 16 Stati membri dell’Ue, con la Slovenia che ha aumentato di sei volte gli acquisti di merci dalla Russia, Cipro di 3,4 volte, la Repubblica Ceca di 3,1 volte , la Grecia di 3 volte e l’Italia di 2,2 volte.