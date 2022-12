Exxon fa causa all'Unione europea contro la tassa di solidarietà per il caro-energia

Exxon fa causa all’Unione europea

Exxon, colosso statunitense del petrolio, ha fatto causa all’Unione europea per bloccare la tassa di solidarietà temporanea per le aziende del settore. La misura impone una tassa del 33% sugli utili superiori del 20% alla media degli ultimi tre anni. Secondo Exxon, come riporta il Financial Times, l’Unione europea ha prevaricato la sua autorità legale imponendo questa tassa.

Exxon ritiene che la tassa sia “controproducente” e in grado di “minare la fiducia degli investitori, scoraggiare gli investimenti e aumentare la dipendenza dall’energia importata”. Bruxelles punterebbe a raccogliere 25 miliardi di euro per aiutare le famiglie e le imprese colpite dal caro-energia. Il ricorso del colosso statunitense è stato Exxon intentato oggi dalle sue filiali tedesche e olandesi presso il Tribunale europeo in Lussemburgo.

Exxon dovrebbe versare due miliardi

La nuova tassa dovrebbe entrare in vigore dal 31 dicembre. Come detto, consisterà in un’imposta del 33% su qualsiasi utile imponibile nel 2022-23 che superi del 20% o più i profitti medi tra il 2018 e il 2021.

Exxon, uno dei maggiori fornitori di petrolio in Europa, in una dichiarazione di novembre aveva stimato l’impatto della tassa di solidarietà sui suoi conti. Secondo le previsioni della società, il contributo richiesto da Bruxelles costerebbe circa 2 miliardi di dollari per il 2023 alla società statunitense. Colosso che, grazie anche ai rincari dell’energia, ha registrato profitti per quasi 20 miliardi di dollari nel solo terzo trimestre dell’anno.

La minaccia di non investire in Europa

Come spiegato da un portavoce di Exxon al Ft, la società americana ha speso 3 miliardi di dollari in progetti di raffinazione europei negli ultimi 10 anni, aumentando la produzione “in un momento in cui l’Europa fatica a ridurre le sue importazioni di energia dalla Russia”.

Stando sempre alle parole del portavoce, Exxon stava considerando “futuri investimenti multimiliardari” in Europa. Ma i progetti potrebbero essere rivisti, ha spiegato Exxon: “Il fatto che investiamo qui dipende principalmente da quanto l’Europa sarà attraente e competitiva a livello globale”.