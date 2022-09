Pazza Inghilterra, spesi 500 milioni solo per i fiori alla Regina

Cinquecento milioni di fiori per Elisabetta II

Ne hanno comprati talmente tanti che nel Regno Unito non ce ne sono proprio più. Di cosa stiamo parlando? Purtroppo o per fortuna, non di un bene necessario. Ma dei fiori per commemorare la regina defunta, Elisabetta II. Son fatti così i sudditi di sua maestà che in un mese sborseranno 500 milioni di sterline solo per steli e boccioli. Alla faccia della crisi. In pochi giorni hanno già depositato mazzi e corone ovunque per elaborare il lutto. Ma ora se ne ritrovano senza e stanno implorando i grossisti olandesi per fornire carichi speciali.

La folle corsa ai fiori

Siamo di fronte a una vera e propria corsa ai fiori. Mai visto nulla di simile. C’è chi ha comprato una semplice rosa, o un bouquet da 100 sterline. Il risultato è che fiorai e negozi sono ormai vuoti. Persino gli scaffali di Marks&Spencer, grande catena di supermercati, non aveva più né steli, né boccioli il giorno dopo la morte Per molti l’unica soluzione per omaggiare la regina è stata trovare venditori abusivi con in mano fiori secchi. E c’è chi ha pagato anche 12 sterline per un esemplare rigoglioso.

Record di fiori in un mese

Esultano i fiorai inglesi ma ancora di più gli esperti di tulipani. Già, perché l’80% dei fiori, arriva proprio dall’Olanda. Per il Regno Unito, i fiori sono una cosa seria. E si regalano in ogni occasione senza badare a spese. Nel 2018, secondo i dati della BFA, l’associazione britannica dei florovivaisti, sono stati venduti fiori per 1,3 miliardi di sterline. Poi è arrivata la pandemia e il mercato dei fiori nel Regno Unito è sceso a 850 milioni. Adesso, invece, si prospetta un nuovo record. Quando morì Lady Diana, nel settembre di 25 anni fa furono venduti 60 milioni di fiori. Oggi, le stime parlano di una cifra monstre di 500 milioni di sterline. In un solo mese.