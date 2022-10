Gas, Ursula annuncia: finalmente abbiamo spento Putin

Il gas che l’Europa compra dalla Russia

A sette mesi dalla guerra che la Russia ha scatenato contro l’Ucraina, l’Ue è molto più preparata all’inverno di quanto non lo fosse prima. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la conferenza finale del consiglio europeo informale di Praga. “All’inizio della guerra, il 41 per cento del gas complessivamente importato in Ue era gas russo. Oggi siamo scesi al 7,5 per cento”, ha detto. “Questo dimostra quanto siamo progrediti nella diversificazione dalla Russia, liberandoci dalla dipendenza dai combustibili fossili e rivolgendoci a fornitori più affidabili”, ha aggiunto, precisando che “i nostri siti di stoccaggio sono ormai pieni al 90 per cento. Rispetto all’anno scorso, nello stesso periodo, siamo al 15 per cento in più, quindi siamo in una situazione molto buona”.

Durante la giornata, Ursula von der Leyen, ha ribadito le priorità della Commissione durante la conferenza finale del Consiglio europeo. “Prima di tutto, l’indicazione è quella di coordinare un acquisto congiunto di gas, perché c’è bisogno di fiducia comune e trasparenza riguardo la nostra offerta di acquisto, in modo da essere certi di non farci concorrenza a vicenda”, ha detto.

“Il secondo punto è quello di abbassare il prezzo del gas. Questo può essere fatto attraverso delle forchette (o corridoi) di prezzo negoziati con i Paesi affidabili, tramite una limitazione dei picchi di consumo dal mercato e dalla speculazione a livello dell’indice Ttf, e disaccoppiando parzialmente il mercato del gas da quello del gas utilizzato per la produzione di energia elettrica”, ha aggiunto.

Infine, “il terzo punto riguarda il Repower Eu. È tutto ciò di cui abbiamo bisogno per rendere possibili gli investimenti nelle infrastrutture critiche legate a energie rinnovabili, gasdotti e interconnettori, ma anche per investire in attività commerciali o in tecnologie per abitazioni che possano guidare la transizione ecologica”. “Per questo stiamo pensando a un fondo aggiuntivo a livello europeo. Ogni Stato avrà le stesse possibilità di investimento nella transizione ecologica”, ha concluso.