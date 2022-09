La raffineria russa Rosneft in Germania

Berlino adesso non guarda più in faccia a nessuno. Di fronte al rischio di vedere buona parte della nazione al freddo quest’inverno, il governo tedesco ha annunciato che assumerà il controllo delle attività del colosso petrolifero russo Rosneft presenti sul territorio nazionale.

Si tratta tre raffinerie che Rosneft gestisce a Schwedt al confine con la Polonia, Karlsruhe nel sud-ovest e Vohburg in Baviera. Una scelta in nome dell’approvvigionamento energetico nazionale. La controllata del colosso russo Rosneft Germany rappresenta, infatti, il 12% della capacità di raffinazione del petrolio in Germania. Per il momento vengono poste sotto “amministrazione fiduciaria” con l’obiettivo che le raffinerie continuino la loro attività.

Anche Rosneft, come già Gazprom, ha annunciato un utile in crescita del 13,1% nella prima metà del 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari a 432 miliardi di rubli (7,3 miliardi di euro). Un aumento legato all’impennata dei prezzi del greggio.