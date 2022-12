In Germania puoi. Ok da Bruxelles al piano di aiuti alle imprese da 49 miliardi

La Commissione approva il piano tedesco di aiuti alle imprese

Il maxi-piano di aiuti alle imprese da 49 miliardi preparato dal governo di Berlino è in linea con le regole europee. Il via libera l’ha dato oggi la Commissione di Bruxelles, che ha definito il piano della Germania “necessario, appropriato e proporzionato per porre rimedio a un grave disagio economico di uno Stato membro”.

I sussidi serviranno a proteggere le aziende tedesche dai rincari dei prezzi dell’energia e fanno parte di un più ampio programma (da 200 miliardi di euro) con il quale la Germania vuole affrontare l’emergenza. Questa fuga in avanti di Berlino aveva indisposto i principali partner europei, che avrebbero preferito approntare un piano a livello di Ue. “Davanti alle minacce comuni dei nostri tempi, non possiamo dividerci a seconda dello spazio nei nostri bilanci nazionali”, aveva detto l’allora presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. L’Italia non ha infatti la possibilità di stanziare somme simili rimanendo all’interno delle regole di bilancio fissate dall’Europa.

Se Berlino persegue la logica dell’ognun per sé in ambito continentale, per contro la critica quando a rimetterci rischia di essere la sua industria. Qualche giorno fa infatti Germania e Francia hanno rivolto un appello congiunto agli Stati Uniti affinché estendano anche ai prodotti “made in Ue” gli incentivi fiscali contenuti nell’Inflation Reduction Act, il piano di sostegno alle imprese americane del valore di 370 miliardi di dollari.