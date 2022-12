La Ue dà il via libera alla Francia per eliminare i voli aerei brevi a vantaggio del treno

Queste le condizioni

Il collegamento ferroviario dovrà essere garantito più volte al giorno, e senza cambio di treno e dovrà anche essere bidirezionale, con viaggi di andata e ritorno sulla stessa tratta. Inoltre, le frequenze dovranno essere sufficienti e in campo sempre a orari adeguati per i passeggeri, mentre tra partenza e ritorno in treno, il viaggiatore deve poter restare almeno 8 ore nella città di arrivo. Questo divieto potrà essere fissato a condizione che il treno parta e arrivi non certo in una qualsiasi stazione della città (Parigi ha sette stazioni, Lione sette tra stazioni e punti di fermata). Il treno deve partire direttamente dal binario ad alta velocità dell’aeroporto (all’andata) e approdare allo stesso binario ad alta velocità (al ritorno).

I ricorsi e la concorrenza

Il divieto per i voli brevi è scritto nella legge francese “Climat et résilience” (Clima e resilienza) del 22 agosto 2021. Sollecitata da una pioggia di ricorsi, la Commissione Ue aveva titolo a giudicare una norma del genere per almeno due ragioni. Deve tutelare la libertà di impresa delle compagnie aeree, che la legge francese limita per preservare l’ambiente dalle emissioni di anidride carbonica, e deve anche vigilare sul diritto dei consumatori a scegliere tra più servizi (treno e aereo) in concorrenza tra loro.

In generale, la Commissione Ue considera legittima e anche efficace la legge francese “Climat e résilience”. Efficace in termini di benefici ambientali. Per la Commissione Ue sono attendibili le stime del governo di Parigi secondo cui il solo blocco dei voli da Orly a Bordeaux, Lione e Nantes procura un risparmio di 55 mila tonnellate di CO2 nell’anno (in base ai dati del traffico aereo del 2019).

Voli aerei, lo scenario in Italia

La legge francese che taglia i voli brevi – ora approvata e “bollinata” anche dalla Commissione Ue – è un precedente per tutte le altre Nazioni comunitarie. In Italia, il problema della concorrenza tra aereo e treno – sulle tratte brevi – tornerebbe sul tavolo nel caso Ferrovie entrasse nel capitale di Ita Airways. Sul piano commerciale, le due società alleate dovrebbero decidere se bloccare i voli tra città vicine che il treno ad alta velocità collega già velocemente. Per fare un esempio, il collegamento aereo tra Roma e Firenze, che Ita ha sperimentato nel 2022 prima di sospenderlo a giugno per scarsità di passeggeri, non avrebbe più ragione di tornare in pista.