L’inadeguatezza della classe dirigente

Ieri mattina dopo averlo incontrato negli studi di Omnibus La7 Paolo Agnelli, presidente di Confimi industria e alla guida dell’omonimo gruppo di alluminio mi spiegava che per il caro bollette sta rimettendoci circa 2 milioni di euro al mese. La possibilità di reggere ancora è limitata a qualche mese, non di più, «e solo», spiegava lui, «perché ho la responsabilità di un gruppo con storia centenaria, che è passato attraverso due guerre mondiali e ogni tipo di crisi economica. E anche perché so che se noi ci fermiamo, non saranno pochi i contraccolpi per tutti i nostri clienti che comprano il nostro alluminio.

Vede, nelle nostre zone non hanno riaperto dopo la pausa estiva tre aziende che facevano piombo. E già mi chiamava ieri un industriale che produce pile disperato: senza piombo come le fabbrico?». Questo breve flash sul bergamasco dove lavora Agnelli è la fotografia semplice dell’Italia in questo momento. E non solo dell’Italia. Con questi costi dell’energia non ce la fa a tenere aperti i battenti chi ha bisogno di ciclo continuo per produrre: imprese del ferro, dell’acciaio, dell’alluminio, del piombo e così via. Ma anche del vetro, della ceramica, del legno, delle conserve alimentari e via per un lungo elenco. Si fermano loro e mancando i loro prodotti mandano in crisi la clientela, che somma una difficoltà all’altra.

