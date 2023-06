Legge Natura, raggiunto un accordo nel Consiglio europeo

L’Italia si è espressa contro la Nature Restoration Law durante il Consiglio dell’Unione europea sull’Ambiente in programma in Lussemburgo. A confermarlo sono stati fonti del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nonostante il parere del nostro Paese, però il Regolamento comunitario fondamentale per il ripristino degli habitat naturali ha raggiunto un’intesa sull’orientamento generale sulla proposta legislativa per avviare il negoziato finale con il Parlamento europeo.

La proposta mira a mettere in atto misure di recupero che riguarderanno almeno il 20% delle terre emerse e il 20% delle aree marine dell’Ue entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Stabilisce specifici obiettivi e obblighi giuridicamente vincolanti per il ripristino della natura in ciascuno degli ecosistemi elencati – dai terreni agricoli e forestali agli ecosistemi marini, d’acqua dolce e urbani.

L’orientamento generale fungerà da mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sulla forma finale della legislazione.

Il testo del Consiglio stabilisce un equilibrio tra il mantenimento di obiettivi ambiziosi per il ripristino della natura e la flessibilità per gli Stati membri nell’attuazione del regolamento, mantenendo condizioni di parità e riducendo gli oneri amministrativi.

Il Consiglio ha convenuto che gli Stati membri mettano in atto misure di ripristino che portino in buone condizioni entro il 2030 almeno il 30% degli habitat negli ecosistemi terrestri, costieri, d’acqua dolce e marini deteriorati. Ciò si applicherebbe ad almeno il 30% della superficie totale dei tipi di habitat ritenuti non in buone condizioni, in contrasto con la superficie per ciascun gruppo di habitat, come inizialmente proposto dalla Commissione.

Gli Stati membri dovrebbero tuttavia stabilire misure di ripristino su almeno il 60% entro il 2040 e su almeno il 90% entro il 2050 dell’area di ciascun gruppo di habitat non in buone condizioni.