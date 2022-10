La parabola di Liz Truss, da nuova Thatcher è diventata Visco

Liz Truss in Gran Bretagna

In Gran Bretagna siamo all’inversione a Hunt. Liz Truss che si credeva Margaret Thatcher e invece si ritrova, tanto per stare in Italia, Vincenzo Visco, il mai dimenticato ministro delle finanze Pd che vedeva le imposte come una manifestazione del divino. La Truss ha dovuto dire ai sudditi di sua maestà Carlo III, che non l’ha accolta benissimo riservandole un sarcastico «ancora tu?» quando è salita a Buckingham Palace per il primo incontro, «contrordine compagni, le tasse si pagano, sono belle e saranno anche tante». Poi è caduta in una sorta di tranche. Raccontano che alla Camera dei Comuni mentre il muovo Cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt – uno non di primo pelo, già non brillantissimo ministro degli Esteri ai tempi dell’incolore premierato di Teresa May – faceva a pezzi la “trusseconomy” la signora se ne stava con gli occhi persi nel vuoto.

Chi si rivede

Se la prossemica ha un senso missis Truss ha capito di avere i giorni contati. Un gruppo non esiguo di parlamentari conservatori sta già facendo circolare una richiesta di dimissioni e si dice che Hunt sia pronto ha raccogliere su di sé non solo le sorti economiche, ma anche quelle politiche del governo londinese. Nell’ombra – in una scena alla Hitchcock – però si staglia il profilo di BoJo. Tra i Tories c’è chi rimpiange Boris Johnson e peraltro le comunicazioni di Hunt ricalano perfettamente la linea di politica fiscale di quel governo.

Come si sa l’esuberante e alcolico ex premier britannico per ora va facendo conferenze in giro – l’ultima a i broker del Colorado gli ha fruttato per un’ora e mezzo 150 mila dollari – ma molti ricordano che quando con una certa fretta e maltrattando il trespolo da oratore ha fatto la conferenza stampa di addio a Downing Street si è paragonato a Cincinnato. Che si ritirò a vita privata, modesta l’eroe romano, BoJo un po’ meno morigerata, salvo ripresentarsi appena venne richiamato. E che l’aria a Westminster sia questa lo dicono i numeri.

Il piano ambizioso

La Truss aveva affidato a Kwasi Kwarteng – il suo più forte sostegno dentro il partito – il compito di disegnare una politica economica espansiva e choccante. L’esempio appunto era Margareth Thatcher che si specchiava come il suo dirimpettaio atlantico Ronald Regan nella curva di Laffer: al crescere della pressione fiscale diminuiscono le entrate. Ma erano altri tempi. Comunque via la supertassa alle società e ai ricchi, un sacco di quattrini per compensare le bollette e via sulle ali della sterlina che Bank of England difende a colpi di rialzi dei tassi, ma anche dissanguandosi per acquistare titoli e sostenere lo spread.

Il piano Kwarteng lo ha presentato il 23 settembre ed era un supplemento di budget da 45 più miliardi di sterline (una sessantina di miliardi di euro) più altri 100 miliardi di sostegno sull’energia così concepito: taglio del’1% all’aliquota base, aliquota dal 45 al 20% per i ricchi, aliquota al 19% per le società, prezzo massimo sulle bollette con intervento dello Stato a coprire la differenza tra la tariffa reale e quella praticata.

Nel primo giorno di insediamento tanto la premier quanto il suo primo Cancelliere dello Scacchiere avevano annunciato questo piano d’intervento da 150 miliardi di sterline con lo scopo di frenare l’inflazione (non si è mai visto curare l’aumento dei prezzi con l’immissione di liquidità, neppure la Thatcher lo riteneva possibile) nella convinzione che a generarla sia solo il caro energia.

L’intervento della Boe

E in primo momento il Governatore della BoE Andrew Bailey pareva assecondare questa idea. Ma ci ha pensato il mercato a mettere le cose in chiaro. Nonostante la BoE sia stata tra le banche centrali la prima a rialzare i tassi – ha fatto sette correzioni, l’ultima ha portato il saggio principale dall’1,75 al 2,25% e alle viste ce n’è un altro imminente – la sterlina con gli annunci di Truss si è trovata in acque tempestose arrivando quasi alla parità col dollaro il 7 ottobre. A quel punto Bailey ha cominciato a comprare titoli a man salva per stabilizzare la situazione (ne ha beneficiato anche il nostro spread) ma avvertendo che non poteva e soprattutto non poteva reggere.

Il 14 ottobre ha cessato gli acquisti di titoli: è stato l’avvisto di sfratto perlomeno per Kwasi Kwarteng. Neppure il tempo dell’annuncio della BoE e il primo Cancelliere dello Scacchiere afro-britannico se n’è andato, lasciando la povera Truss priva di salvagente.

L’arrivo di Hunt segna la liquidazione della Trusseconomy. La premier britannica a quaranta giorni dal suo insediamento con la promessa della rivoluzione fiscale si è affacciata alla tribuna del moderatore e ha dovuto pronunciare questa frase: «Dobbiamo agire ora per rassicurare i mercati sulla nostra disciplina fiscale. Ho quindi deciso di mantenere l’aumento dell’imposta sulle società previsto dal precedente governo. Questo aumenterà di 18 miliardi di sterline all’anno e fungerà da acconto sul nostro piano fiscale di medio termine che sarà accompagnato da una revisione da parte dell’OBR indipendente (Office for budget responsibility)». Poi si accasciata sul suo scanno e ha fatto parlare Hunt. Che ha smontato pezzo a pezzo la politica economica innestando la più fragorosa retromarcia di un governo britannico dall’ultimo dopoguerra.

La toppa messa da Hunt

E pensare che la Truss era andata anche da Joe Biden a spiegargli che si doveva fare qualcosa contro il caro energia visto che si era alleati nella guerra. Era parsa convincente tanto che il suo fantasmagorico piano anti-gas aveva provocato suggestioni in Europa (a Berlino l’hanno presa sul serio, ma loro i soldi ce li hanno) dove si pensava di emulare il rimborso bollette per 150 miliardi di sterline. Poi si è scoperto che l’economia britannica non va benissimo. Standard & Poor’s ha tagliato il rating portandolo da stabile a negativo sui titoli, ha fissato il deficit-Pil dei prossimi tre anni al 5,5% con una punta del 6 quest’anno.

Le prospettive sono deludenti. Ad agosto il Pil ha fatto meno 0,3%, per fine anno il Fondo monetario stima una contrazione dello 0,2 e per l’anno prossimo una crescita di fatto piatta con un più 0,3%. Con queste cifre a Hunt ha smentito tutto. Così l’aliquota sulle società arriverà al 25%, l’aliquota per i redditi medi resta ferma al 20% e si conferma quella al 45% per i ricchi, il sostegno sulle bollette si ferma al prossimo aprile e non si estende a tutto il 2024. Di certo non vedrà la luce il piano di contenimento a 2500 euro per 28 milioni di famiglie del costo energetico.

Hunt ha detto che sul caro gas ci sarà da ragionare. Si è capito come ne La tempesta di Shakespeare – ed in effetti quella scatenata da missis Liz sui mercati è stata una tempesta finanziaria perfetta a danno della Gran Bretagna – che i buoni propositi della Truss erano «fatti della stessa sostanza dei sogni». Appena Hunt ha rimesso le cose a posto la sterlina è tornata a 1,13 sul dollaro (1,15 sull’euro) il rendimento dei titoli si è abbassato al 4,2% (meno 29 punti base in un giorno) e la Borsa ha fatto un più 0,48%. La Truss nei giorni scorsi aveva provato a parlare di attacco dei mercati, ma ha dovuto alzare bandiera bianca.

Dopo aver chiesto scusa in tv agli inglesi per gli errori compiuti («voglio accettare la responsabilità e chiedere scusa per gli errori che sono stati fatti, volevo aiutare le persone con le bollette energetiche ma siamo andati troppo oltre troppo velocemente») e aver affermato che il suo governo andrà avanti e non ha voluto attentare al bilancio pubblico a Liz hanno fatto vedere un sondaggio dove il 55% degli iscritti al suo partito sostiene che se ne deve andare e l’83% è convinto che lei abbia governato. La maggioranza rivorrebbe BoJo. Miss Truss sta provando a rifarsi il trucco e cerca nella sua trousse dei cosmetici. In inglese si dice case, come caso. Per i conservatori Liz è già un cold case.