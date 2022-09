Macron ci taglia l’elettricità, in Europa ormai ciascuno pensa per sé

Italia nei guai per l’elettricità

Uniti (più o meno) quando c’è da sanzionare la Russia, i paesi europei si dividono quando si tratta di far fronte alle conseguenze della guerra economica con Mosca. Alle prese con una riduzione dell’offerta di energia, la politica dei 27 Stati membri della Ue sembra ispirarsi alla logica del “si salvi chi può”. L’ultima conferma la si è avuta ieri leggendo il quotidiano La Repubblica, secondo il quale il colosso francese dell’energia Edf (controllato dallo Stato, che ha recentemente deciso la totale nazionalizzazione) avrebbe inviato una nota alle autorità italiane, prospettando uno stop alle forniture di elettricità al nostro paese per i prossimi due anni. Dal ministero della transizione ecologica si fa sapere che «la comunicazione è stata ricevuta» e che «il problema era già noto da mesi, e benché sia un’eventualità che non è detto si realizzi, i tecnici del ministero sono al lavoro su tutti gli scenari». Secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, un portavoce di Edf ha detto invece che l’azienda «non ha inviato alcuna lettera» agli italiani, mentre il ministero delle finanze di Parigi, richiesto di un commento, si è rifiutato di parlare.

Altri tagli?

L’Italia importa dalla Francia il 5% del suo consumo medio annuo. Ad aumentare le preoccupazioni c’è il timore che altri nostri fornitori come Svizzera, Austria e Slovenia possano tagliare l’export verso l’Italia per privilegiare i mercati nazionali.

Il tanto pubblicizzato Trattato del Quirinale tra Italia e Francia non sembra essere stato particolarmente d’aiuto al nostro paese, benché all’Articolo 3 si possa leggere che «le Parti rafforzano il coordinamento nei principali settori della politica economica europea, quali la strategia economica e di bilancio, l’industria, l’energia…». Per i francesi, nel momento della difficoltà il tradizionale legame con la Germania si è dimostrato più solido, come testimonia il patto a due sull’energia siglato tra Parigi e Berlino, con la prima pronta a rifornire di gas i tedeschi e a ottenere in cambio elettricità. La Francia è in difficoltà perché le sue centrali nucleari vanno a mezzo servizio.

Edf ha dovuto fermare molti reattori dopo aver riscontrato fenomeni di corrosione alle tubature, peraltro proprio nei modelli più recenti. Per riparare questi guasti alcune delle aziende che forniscono servizi di manutenzione stanno perfino valutando di allentare le regole che finora hanno limitato il tempo di esposizione alle radiazioni da parte dei lavoratori, che così potranno aumentare le loro ore di lavoro (Edf ha precisato che verranno comunque rispettati i limiti di legge). Da tempo gli esperti indicavano che Parigi, che un tempo otteneva dal nucleare il 78% dell’elettricità che consumava, avrebbe dovuto comprare all’estero molta energia elettrica questo inverno, mettendo in crisi un sistema europeo che deve far fronte al taglio delle forniture di gas da Mosca.

Le soluzioni comuni

Al momento le uniche soluzioni prese in considerazione a livello comunitario si limitano a una riduzione dei consumi giudicata da molti insufficiente, e peraltro di difficile attuazione, e a contributi straordinari chiesti alle aziende del settore che hanno aumentato fatturato e profitti grazie all’aumento dei prezzi (l’Italia ci ha già provato, ma i fondi raccolti sono stati finora inferiori alle aspettative). Quanto al tetto al prezzo del gas, anche fornitori “amici” come la Norvegia non hanno finora accettato di ridurre i profitti.

C’è poi chi, come l’Ungheria, si accorda invece con Mosca per aumentare le forniture di gas. Può farlo perché sul gas russo non ci sono sanzioni. Anche la Germania, volendo, potrebbe aprire il gasdotto Nord Stream 2 e ottenere per quella via il gas che i russi dicono di non riuscire a inviare attraverso Nord Stream 1 per problemi tecnici.