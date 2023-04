Braccio di ferro sul Mes, l'Ue prepara l'ultimatum all'Italia

La ratifica del Mes da parte dell’Italia

Una sorta di manovra a tenaglia. È quella che l’Unione europea sta tentando verso l’Italia per la ratifica del Mes, acronimo di Meccanismo europeo di stabilità, e da sempre osteggiato dal governo Meloni. A battere i pugni sul tavolo sta volta è il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe, che ha anticipato che parlerà nelle prossime ore con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per convincerlo dell’importanza di avere il via libera italiano “nel rispetto del Parlamento”. A cui si è accodata la presidente della Bce Christine Lagarde che si è prodigata in uno speranzoso “sarebbe bene”.

Per adottarlo, infatti, occorre il voto dell’Aula, ma la proposta di legge per la ratifica del meccanismo europeo è ancora ferma in commissione Esteri alla Camera. Il nodo del contendere l’ha spiegato la spessa premier nei giorni scorsi. “Non si può parlare di una cosa e non del quadro complessivo, cioè quali sono le regole della governance europea? Credo che si debba partire dall’inizio non dalla fine”, ha detto Meloni, che si è domandata anche se “indipendentemente dal tema ratifica”, abbia senso “tenere decine, centinaia di miliardi ferme in uno strumento che nessuno utilizza perché purtroppo così come si è evoluto è una specie di lettera scarlatta quando le stesse risorse potrebbero essere utilizzate con maggiore efficacia?”.

La ratifica del Mef

Il Commissario all’Economia Paolo Gentiloni è stato però caustico: “La ratifica del Mes è un impegno preso da tutti i paesi compresa l’Italia e nei tempi e nei modi che il Parlamento italiano deciderà la ratifica non dovrebbe essere in discussione, è stata decisa più di due anni fa”.

Gli ha fatto eco il direttore esecutivo del Mes, Pierre Gramegna, che ha puntato l’attenzione sul backstop, ovvero quella sorta di paracadute, che si dovrebbe aprire nel caso del paventarsi della crisi. “È estremamente importante che il backstop del Mes diventi operativo il prima possibile. Un backstop comune efficace e credibile rafforza significativamente la fiducia degli investitori e dei cittadini ed è chiave per la robustezza della nostra più ampia rete di sicurezza”, ha detto, sottolineando l’importanza di fare in fretta. “I backstop laterali attuali scadranno a fine anno. Quindi è cruciale avere un trattato del Mes con un backstop comune prima della fine dell’anno”, ha concluso.

Cos’è il Mes

Il Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità) è stato creato nell’aprile 2012 dall’Unione Europea per assistere i Paesi membri ad affrontare una crisi finanziaria e garantire la stabilità dell’eurozona. Il fondo ha una capacità di oltre 650 miliardi di euro, comprese le risorse residue del fondo temporaneo europeo, pari a 250-300 miliardi, e viene finanziato attraverso i contributi degli Stati membri dell’Unione Europea. Il Mes ha sostituito il precedente Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (FESF).