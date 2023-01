Asse europeo sulle misure anti crisi, Giorgetti vede Donohoe al Mef

L’incontro tra Giorgetti e Donohoe

Economia nell’area euro, con attenzione alle misure anti crisi, e cooperazione. Sono stati questi i temi dell’incontro tra il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha ricevuto al Mef il presidente dell’Eurogruppo e il ministro della Spesa pubblica, Piano di sviluppo nazionale e Riforma dell’Irlanda, Paschal Donohoe. Il lungo e cordiale incontro, come riferisce una nota. Un’occasione di confronto sulle prossime sfide dell’Europa. Un tema centrale nei prossimi mesi sarà, infatti, quello di rafforzare il coordinamento tra politica fiscale e monetaria per adattarsi a un contesto economico difficile e incerto, caratterizzato da un’inflazione elevata.

Entrambi i ministri hanno ribadito che le misure a sostegno delle imprese e delle famiglie dovrebbero essere temporanee e mirate ai cittadini e alle imprese più fragili e preservare il mercato interno. I due ministri sono d’accordo, inoltre, per proseguire il lavoro all’interno dell’Eurogruppo per migliorare il coordinamento delle misure politiche. I ministri Giorgetti e Donohoe hanno anche discusso di altre priorità dell’Eurogruppo per la prima metà dell’anno, tra cui il futuro delle regole di bilancio europee e l’approfondimento dell’Unione economica e monetaria. Hanno anche parlato della riforma del trattato del Mes.

“Il contesto attuale non è privo di sfide, ma vi sono motivi di ottimismo – ha commentato dopo l’incontro, il ministro Donohoe -. Sia l’Italia che l’area dell’euro hanno chiuso lo scorso anno con risultati economici robusti, trainati da una crescita più forte del previsto e da livelli di disoccupazione ai minimi storici. Ora, la nostra massima priorità è combattere l’inflazione attraverso un’azione coordinata dell’Ue, realizzando al contempo il pieno potenziale del piano di ripresa dell’Ue da 750 miliardi di euro con riforme e investimenti a sostegno della crescita”.

Il ministro Giorgetti ha aggiunto: “La nostra legge di bilancio concentra il grosso delle risorse finanziarie aggiuntive per il 2023 sulla mitigazione dell’impatto economico e sociale dei prezzi elevati dell’energia. La crescita economica e la solidità delle finanze pubbliche sono al centro dell’azione del governo italiano, anche aumentando gli investimenti e attuando le riforme. In questo contesto, riteniamo che un coordinamento efficace e azioni congiunte a livello europeo siano essenziali”.