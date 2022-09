I gadget sulla Regina Elisabetta II

Mentre si lavora all’organizzazione del funerale a Londra, in programma lunedì 19 settembre, e la Casa Reale manda gli inviti ufficiali agli ambasciatori e ai dignitari di tutto il mondo per presidiare alla cerimonia, in Inghilterra, dopo la morte della regina, è scoppiata una vera e propria caccia al gadget di Elisabetta II. Dalle tazze, alle statuine alle spillette non c’è negozio che non venga preso d’assalto da chi voglia ricordarsi la sovrana magari sulla credenza di casa.

Una tendenza che era già esplosa nei mesi scorsi con il Giubileo di platino della regina e che aveva generato ricavi per 400 milioni di sterline, pari a 460 milioni di euro. Secondo il Daily Mail adesso sono in questi giorni le vendite hanno registrato un’impennata di altri 60 milioni. E le richieste di souvenir non sembrano destinare a diminuire. Le più richieste poi sono le monete con l’effige della regina ed in particolare quella d’oro del 2005 che era stata coniata per commemorare la battaglia di Trafalgar.