Gazprom apre il gasdotto con la Cina

La situazione dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 è molto preoccupante e la rottura non sembra essere una coincidenza. Lo ha detto Jozef Sikela, ministro dell’Industria e del Commercio della Repubblica Ceca, all’arrivo al Consiglio europeo straordinario dei ministri dell’Energia di Bruxelles. “Parleremo della sicurezza delle infrastrutture e del tema ambientale con i ministri di Svezia e Danimarca. Ovviamente dobbiamo respingere ogni atto deliberato contro le infrastrutture energetiche europee”, ha detto. “Saremo preparati per una risposta forte e unita”, ha aggiunto il ministro ceco.

Parole forti che fanno capire quanto le conseguenze dello stop dei gasdotti russi stiano infiammando in tutta Europa. I danni che hanno subito le condutture sono ingenti e c’è chi ha già parlato di danni irreparabili. Le autorità svedesi hanno spiegato che le falle sono quattro e che le perdite di gas non si fermeranno prima di lunedì. Le esplosioni registrate dai sismologi lunedì scorso sono ormai considerate da tutti un’azione di sabotaggio. C’è chi ipotizza l’uso di un sommergibile, di un drone marino o di un’operazione di incursori subacquei. Su chi ne sia l’autore mancano prove certe, ma lo scambio di accuse ha già preso il via.

Intanto, Gazprom fa sapere che le forniture di gas attraverso il gasdotto Potere della Siberia, che collega Russia e Cina, sono riprese, come previsto, al termine dei lavori di manutenzione. Attraverso questo gasdotto, il gas viene consegnato in Cina e ai consumatori russi nel Distretto dell’Estremo Oriente. Alla fine del 2022, il gasdotto inizierà a ricevere gas dalla regione di Irkutsk, una città situata nell’area centrale della Siberia.