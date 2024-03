Nuovo decreto Ue sulle patenti: un regalo a Tesla e Suv elettrici

All’Unione Europea in questi giorni non si sta discutendo solo del bando alla vendita si nuovi veicoli diesel e benzina dal 2035. Infatti, entro la fine di quest0anno, l’Ue intende approvare una nuova normativa riguardante le patenti di guida. In particolare le nuove norme prevederebbero un innalzamento del peso totale di un veicolo guidabile con la patente B, che passerebbe da 3,5 a 4,25 tonnellate. E’ evidente che questa novità normativa mira a spingere l’asfittico mercato delle auto elettriche, soprattutto dei Suv, che pesano (visto il parco batterie) ben più delle sorelle diesel e benzina.

Chi supera il limite delle 3,5 tonnellate

Un caso emblematico è quello dell’Audi SQ8 E-Tron, punta di diamante dell’azienda di Ingolstadt: ebbene il suv ufficialmente pesa 2.725 ma test indipendenti rilevando sulla bilancia un quintale in più, a quasi 4mila chili. Dalla Rolls Royce alla Cadillac, da Mercedes fino a Ineos, fino a Volvo e Range Rover (senza contare Tesla con pesi record) i Suv elettrici che circolano sulle strade hanno tutti un peso reale a cavallo e oltre le 3,5 tonnellate. Per questa classifica, tra l’altro, è stato preso in considerazione il peso a vuoto, ovvero il veicolo con tutti i liquidi al livello corretto, il serbatoio carburante riempito al 90% e un guidatore di 75 chilogrammi. Con il pieno carico di bagagli, merci e passeggeri il discorso si fa ancora più complesso.

Ambientalismo ideologico in aiuto dell’elettrico

Già oggi quindi chi compra un suv elettrico dovrebbe passare a una categoria di patente superiore alla B, quella generalmente riservata ai conducenti di veicoli pesanti. Cosa che non avviene, anche per la scarsità di Suv elettrici in circolazione. Ma domani la situazione potrebbe cambiare ed ecco che l’ambientalismo ideologico Ue viene in soccorso dell’elettrico senza considerare le ricadute proprio sull’ambiente di vetture cosìpesanti. Non è un caso che Parigi abbia già inasprito le regole anti-suv e molte altre città lo stiano facendo. Al di là delle emissioni e tenendo conto di tutto il ciclo di vita del veicolo (materie prime, produzione, gestione e pezzi di ricambio, rottamazione e riciclaggio, il Suv elettrico inquina ben di più di altre vetture (anche Suv endotermici più leggeri). Ma tant’è l’Ue va per la sua strada.

Patente digitale

L’aumento di peso consentito con la patente B si rende necessario visto che la normativa conterrà, con ogni probabilità, la patente di guida digitale. In questo modo, basterà un’app per verificare la patente durante un controllo di polizia o, per esempio, in un autonoleggio. Anche la patente fisica dovrebbe avere un QR code, rendendo più difficili i tentativi di contraffazione. E dunque scoprire chi guida un’auto “sovrappeso” diventerà più semplice. Cattive notizie invece per i guidatori a cui è stata revocata la patente: in caso di revoca in un Paese della UE, non ci sarà modo di ottenere la patente in un altro Paese dell’Unione e il divieto di guida si applicherà ovunque. I diversi Paesi dovranno poi allineare i sistemi di punti e introdurre limiti uniformi per il consumo di alcol e droghe. I dati della patente di guida di tutti i cittadini della UE verranno archiviati in una banca dati europea per rendere più semplici i controlli ufficiali.