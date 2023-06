Legge natura, nuovo stop dell'Ue. E L'Italia esulta

Nuova pesante sconfitta per l’ambientalismo ideologico di Bruxelles. La Legge sul Ripristino della natura non ha infatti superato lo scoglio della commissione Ambiente del Parlamento europeo. La votazione sul testo, già emendato dopo un primo altolà, è finita in parità (44 a 44) che ha lo stesso valore di una bocciatura.

La netta divisione in Europa sulle strategie legate all’ambiente, con i partiti del centrodestra che stanno guadagnando consensi, si è vista al momento della lettura del risultato, accolto da fischi ed applausi. Ora l’Eurocamera nel suo complesso dovrà decidere, probabilmente già nella sessione plenaria di luglio, se bocciare definitivamente la proposta.

È la prima volta che la commissione Ambiente respinge un elemento del Green Deal, il pacchetto di misure pensato per raggiungere la neutralità climatica nell’Ue entro il 2050. In precedenza altre due commissioni competenti, Agricoltura e Pesca, avevano comunque già bocciato il testo.

Italia soddisfatta

“Il voto della commissione Ambiente conferma che le riserve espresse dall’Italia erano fondate e condivise – ha affermato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto. -Siamo stati tra i pochi Paesi, in sede di Consiglio Ue, a votare contro il testo ritenendolo inadeguato e per molti versi inattuabile”.

“Sconfitto l’estremismo ambientale socialista. Crolla il primo pilastro su cui Timmermans aveva costruito il proprio pacchetto di proposte che avrebbe messo in ginocchio agricoltori e imprese”: hanno da parte loro commentato Francesca Peppucci, Fulvio Martusciello e Massimiliano Salini membri della commissione Ambiente del Parlamento europeo.

“Il voto in commissione ambiente con cui è stata respinta la proposta “nature restoration” è di una importanza strategica – hanno aggiunto i tre esponenti di Forza Italia, Partito Popolare europeo – perché riporta al centro degli interessi della Europa agricoltori imprese e consumatori che avrebbero rischiato enormi danni se fosse stata approvata. I prezzi delle materie prime sarebbero andati alle stelle e si sarebbero persi posti di lavoro. Il Gruppo Ppe ancora una volta è stato dalla loro parte”.

E soddisfatta è anche la Coldiretti. “La scelta della Commissione ambiente dell’europarlamento di respingere la proposta di legge Ue per il ripristino della natura – spiega il presidente dell’associazione Ettore Prandini – salva una filiera agroalimentare Made in Italy che vale oggi 580 miliardi e scongiura il rischio di un significativo aumento delle importazioni di prodotti dannosi per il consumatore e per l’ambiente da Paesi terzi”.

“La tutela dell’ambiente e perdita di biodiversità – spiega Prandini – si combatte non togliendo terreni produttivi dalla disponibilità degli agricoltori, o vietando interventi su decine di migliaia di chilometri di percorsi fluviali, con gli effetti drammatici che ne derivano,ma piuttosto favorendo lo sviluppo della multifunzionalità, della vendita diretta ed opponendosi all’omologazione ed alla standardizzazione delle produzioni”

Una legge controversa

La legge sul ripristino della natura, presentata dalla Commissione europea nel giugno 2022, è stata da subito al centro di un aspro dibattito nella politica comunitaria. Il testo punta a ripristinare gli habitat e le specie animali e vegetali danneggiate dall’attività umana e dai cambiamenti climatici, stabilendo obiettivi giuridicamente vincolanti, cioè determinati standard di “ripristino naturale”. La misura, secondo i promotori sarebbe necessaria, dato che l’81% degli habitat naturali nell’Ue si trova in condizioni problematiche.

Il Partito popolare europeo, con l’Italia in testa, si è da subito fortemente opposto,. La legge, sostiene il gruppo dei popolari, comporterebbe perdite economiche disastrose per agricoltori e pescatori, metterebbe in pericolo le catene di approvvigionamento europee, aumenterebbe i prezzi dei prodotti alimentari per i consumatori e ostacolerebbe lo sviluppo delle energie rinnovabili. Insieme al Ppe, hanno votato contro i gruppi di destra, Conservatori e riformisti europei e Identità e democrazia, ma anche alcuni fra i liberali di Renew Europe.