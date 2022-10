Putin parla al Forum Verona: «Lavoro per la pace e la prosperità»

Putin al Forum di Verona

La Russia continuerà a fare sforzi nella direzione di creare uno spazio continentale di pace, stabilità e prosperità in Eurasia. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, salutando i partecipanti e gli ospiti del 15mo Forum economico euroasiatico di Verona, che quest’anno si tiene a Baku, in Azerbaigian. Secondo quanto ha riferito una nota del Cremlino, nel suo messaggio Putin ha sottolineato l’autorevolezza del Forum come piattaforma internazionale per una discussione seria e significativa sullo sviluppo della cooperazione in Eurasia.

“Nella sua storia quindicinale, il Forum ha guadagnato prestigio. Vi partecipano politici eminenti, leader di aziende, scienziati, esperti, diplomatici, giornalisti di diversi Paesi”, ha affermato il capo dello Stato russo. Per Putin, questo tipo di comunicazione è particolarmente necessaria nelle condizioni attuali, nelle quali il mondo sta attraversando trasformazioni rivoluzionarie e la nascita di un ordine mondiale multipolare. L’Eurasia, ha dichiarato Putin, ha un’importanza che cresce di anno in anno, nuovi centri di crescita economica stanno rafforzandosi, così come gruppi d’interazione e il loro potenziale.