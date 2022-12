Chi è Marc Tarabella, l'ultimo eurodeputato perquisito per il Qatargate che diede a Salvini del "fannullone"

Chi è Marc Tarabella

Non è la prima volta che l’eurodeputato Marc Tarabella finisce al centro delle cronache politiche italiane. Ma se la scorsa volta gli avrà fatto piacere essere eletto a beniamino della sinistra per aver insultato il leader della Lega Matteo Salvini, questa volta avrà meno da sorridere. Tarabella infatti è l’ultimo membro del Parlamento europeo la cui abitazione è stata perquisita per rintracciare possibili elementi che possano essere utili all’inchiesta già ribattezzata Qatargate.

Nella tarda serata di sabato, infatti, la sua casa di Bruxelles è stata perquisita da cima a fondo come spiegato da Le Soir. Non solo, alle operazioni nell’abitazione di Tarabella ha partecipato anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, la cui immagine è stata pesantemente danneggiata dall’inchiesta in corso che ha coinvolto anche una delle sue vice, Eva Kaili.

Tarabella non è stato fermato, ma dalla sua abitazione le autorità hanno portato via cellulari e computer portatili. Forse per provare a rintracciare qualche collegamento con l’inchiesta. Ma lui al quotidiano belga ha negato ogni coinvolgimento: “non ho mai ricevuto regali dal Qatar, lo avrei denunciato”.

L’invettiva contro Salvini

Come detto, quello di Marc Tarabella non è un nome nuovo a queste latitudini. Nel 2014, infatti, l’eurodeputato italo-belga si era scagliato contro Matteo Salvini in aula. Salvini, all’epoca eurodeputato, era accusato di presenziare troppo poco in Parlamento a Bruxelles.

Un pensiero evidentemente condiviso anche da Tarabella: “È una vergogna sentirti. Per un anno e mezzo abbiamo lavorato coi colleghi correlatori ma sei l’unico che non abbiamo mai visto in riunione, sei sempre in tv. È inutile dire che “abbiamo fatto aria”. Come puoi andare in giro dai tuoi elettori, che sei un fannullone?”

La lunga carriera di Tarabella e i legami con Panzeri

Tarabella, come può apparire evidente anche dal cognome, è figlio di emigrati italiani in Belgio. Per lui si tratta del quarto mandato nel Parlamento europeo, tra le fila del gruppo dei Socialisti e Democratici da cui, questo pomeriggio, ha deciso di autosospendersi. Nell’Europarlamento era molto vicino a Pier Antonio Panzeri, il primo nome noto emerso tra quelli coinvolti nello scandalo mazzette e nella cui casa sono state sequestrate centinaia di migliaia di euro in contanti.

Tarabella ha, come detto, negato ogni coinvolgimento. Ma intanto le autorità hanno posto sotto sequestro gli uffici del suo storico assistente Giuseppe Meroni, insieme ad altri tre italiani. Quest’ultimo non è indagato per il momento, ma all’ufficio sono stati messi i sigilli in quanto ex assistente proprio di Panzeri, la figura chiave attorno a cui stanno ruotando gli investigatori.