Qatargate, chi è Michel Claise, il magistrato romanziere con lo stile di Di Pietro che fa tremare Bruxelles

Qatargate, chi è Michel Claise

Romanziere di successo nel tempo libero e massone, ma Michel Claise, magistrato con lo stile spregiudicato e senza peli sulla lingua come fu Antonio Di Pietro, ora è prima di tutto l’uomo che sta facendo tremare il Parlamento europeo. Paladino dell’anticorruzione, Claise è un personaggio molto noto in Belgio per le sue uscite sopra le righe. Quella che sta girando di più è la critica feroce fatta al governo belga per le armi a disposizione delle procure per smascherare i corrotti. “Siamo in guerra con le catapulte e i nostri avversari sono criminali che corrono a 200 all’ora. Come possiamo vincere? Senza intercettazioni, comprese quelle informatiche, è impossibile vincere la battaglia”. Il tutto ovviamente mettendo in dubbio la stessa correttezza del governo belga: “Siamo un Paese corrotto. O i politici non lo capiscono oppure sono anche loro corrotti. Un’ipotesi che non trascurerei”.

I precedenti processi

Michel Claise, 66 anni, come dicevamo, non è uno sconosciuto. Già in passato è stato al centro di altri processi importanti per corruzione e riciclaggio. Tra i più importanti e che fecero più scalpore quello sul flautista e segretario del Consiglio della musica della comunità francofona in Belgio accusato di spese folli e non rendicontate, quello contro Hsbc nel 2014 e quello sulla banca Belgolaise nei primi anni Duemila.

Massone e romanziere

Abbandonato dal padre quando era piccolo, Claise è nato nel 1956 ed è cresciuto con i nonni salumieri. Per molti anni ha lavorato come avvocato prima di saltare dall’altra parte della barricata e diventare magistrato. Abile oratore e capace di uscite memorabili come quelle riportate, il magistrato è una figura nota e dichiaratamente massone perché gli incontri lo “arricchiscono” e lo “aiutano a riflettere”. Non solo: ad accrescere la fama di Michel Claise, oltre a quella di paladino della giustizia che smaschera i malaffari dei potenti, è la sua attività da romanziere. Liberamente ispirati ai casi di cui si occupa tutti i giorni, Claise ha scritto una quindicina di romanzi gialli di grande successo in patria.