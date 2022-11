Il sabotaggio di Nord Stream

La Russia accusa il Regno Unito di aver “diretto e coordinato” il sabotaggio al gasdotto Nord Stream. “I nostri servizi di intelligence dispongono di prove che suggeriscono che l’attacco è stato diretto e coordinato da specialisti militari britannici”, ha dichiarato alla stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. E ancora: i servizi speciali russi hanno informazioni che dimostrano come “consulenti militari britannici” hanno diretto e coordinato l’attacco alla flotta russa nel Mar Nero, oltre che al Nord Stream.

“Queste azioni non possono essere lasciate passare. Ovviamente penseremo ai nostri prossimi passi, non c’è dubbio su questo. Non c’è altro modo”, ha ribadito Peskov, che ha definito il sabotaggio al Nord Stream “un attacco terroristico ad un’infrastruttura energetica critica” che “non è una infrastruttura russa ma internazionale”. Accuse che Londra ha respinto seccamente. “Fanno parte del manuale di distrazione dalla realtà usato dal Cremlino”, replica un portavoce del premier Sunak.