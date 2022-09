La Russia sfida l’Europa: «Non siete gli unici a chiederci il gas»

Il gas della Russia

Ci sono diverse aree nel mondo, oltre all’Europa, in cui il gas russo “è molto richiesto”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, secondo quanto rilancia l’agenzia “Ria Novosti”. A suo parere ci sono Paesi che “si stanno sviluppando a ritmi elevati” e hanno dei programmi “molto ambiziosi”.

Tradotto: anche se l’Europa non comprerà più il gas dalla Russia, per la Russia non sarà la fine del mondo e cercherà nuovi mercati. A scanso di dubbi Peskov è stato ancora più chiaro. E ha detto di ritenere che la cooperazione con queste parti del mondo possa compensare la mancanza della domanda europea.

La dichiarazione del portavoce del Cremlino arriva in una nuova giornata calda sul fronte del gas. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, punta a recuperare più di 140 miliardi di euro, attraverso la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche.