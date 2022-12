Salvataggio di Stato per l'azienda biochimica francese MetEx

Il braccio finanziario pubblico, Bpifrance, entra in partita

Parigi non si fa scrupoli a mettere in campo un salvataggio di Stato per la società quotata Metabolic Explorer (MetEx). L’azienda biochimica sarà messa in sicurezza grazie ad un’iniezione di liquidità da 73 milioni di euro.

Di questa cifra una parte arriverà attraverso un aumento di capitale che sarà finanziato dal suo principale azionista, il fondo Spi, che fa capo alla società pubblica Bpifrance (acronimo di Banque publique d’investissement). Nell’operazione entreranno anche banche private che forniranno nuovi finanziamenti.

Il gruppo è finito ko per effetto dei rincari

La società non ha retto all’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime. La pressione dovuta ai rincari ha reso necessario un intervento pubblico per evitare il peggio. Il piano dovrebbe ora consentire la riapertura dello stabilimento di Amiens (Somme) “nelle prossime settimane”, grazie alla produzione di una “gamma più ampia di ingredienti e soluzioni essenziali per l’alimentazione animale e di origine naturale per la cosmesi e i biopolimeri”, come ha fatto sapere l’azienda dell’Alvernia, con sede a Clermont-Ferrand.

Parigi ha evitato la perdita di 350 posti di lavoro

Per l’Eliseo si tratta di un intervento necessario per evitare la perdita di posti di lavoro: la produzione dello stabilimento di Amiens e stata interrotta dall’inizio di ottobre, con tutti i 350 dipendenti in regime di orario ridotto. Quotata in borsa dall’aprile 2007, l’azienda della chimica verde produce due sostanze chimiche, il propandiolo e l’acido butirrico, utilizzando processi di fermentazione. Per questo è anche considerata un asset strategico dal governo francese.