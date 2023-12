Siti porno nel mirino Ue: devono rispettare il Digital Service Act

Altre tre piattaforme online finiscono nel mirino della Commissione europea e dovranno rispettare le regole del Digital Service Act. Si tratta di realtà tutte attive nel mondo della pornografia online: Pornhub, XVideos e Stripchat. L’annuncio arriva a otto mesi di distanza dalle prime decisioni adottate su 19 altre realtà che finite sotto i limiti imposti dal Dsa. Il criterio di selezione è quello noto: tutte e tre le piattaforme online, secondo le indagini della Commissione Ue, raggiungono la soglia dei 45 milioni di utenti medi mensili in Unione europea.

Vestager: nella Ue 45 milioni di utenti al mese accedono alle piattaforme porno

E quindi i tre siti attivi nella pornografia on line vengono inserite nelle tra le Vlop, ossia le grandi piattaforme che hanno obblighi speciali proprio in base al Dsa. Lo annuncia via social la vicepresidente della commissione Ue Margrethe Vestager. “Le visite sui siti pornografici sono pari a 33,5 miliardi il quadruplo di quanti siamo su questa Terra – ha detto Margrethe Vestager- Pornhub, Stripchat e XVideos hanno un’enorme responsabilità e devono combattere i contenuti illegali, ad esempio abusi sessuali su minori e deepfake e proteggere i bambini, ad esempio con la verifica dell’età dei protagonisti dei video postati”.

Partita l’indagine su X, ex-Twitter, sulla diffusione di contenuti illegali di Hamas

Nei giorni scorsi anche X, l’ex-Twitter, era finito nel mirino dell’Ue per una serie di aspetti: dalla moderazione dei contenuti alla trasparenza della pubblicità. La Commissione Europea ha avviato un procedimento formale per valutare se X possa aver violato il Dsa. E quindi sulla base dell’indagine preliminare, ai rapporti e alle informazioni inviate dal social, che riguardavano la diffusione di contenuti illegali nel contesto degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele, la Commissione ha deciso di avviare una procedura formale di infrazione contro X, ai sensi della legge sui servizi digitali.