Giovani e nerd, ecco chi guida i pericolosi missili russi

Chi programma i missili russi?

Quando pensi agli ufficiali russi che comandano le operazioni missilistiche contro i centri ucraini, ti immagini al massimo ex membri del Kgb o degni eredi dell’Armata Rossa. E invece no. Secondo Bellingcat, Der Spiegel e The Insider queste figure responsabili anche di morti civili sono giovani con contratti part-time e un profilo che somiglia più a quello dei nerd che a militari di professione.

I profili dei militari

Dall’inchiesta sono emersi i nomi di 27 militari che programmano le rotte d’attacco dei tre modelli di missili a lungo raggio più utilizzati nei bombardamenti contro il Paese invaso. Tramite i dati dei loro cellulari i giornalisti sono stati in grado di ricostruire le loro vite. Sono donne e uomini, in alcuni casi anche sposati tra di loro, che lavorano in due strutture, una a San Pietroburgo, un’altra a Mosca. L’età è molto bassa, ben quattro di loro hanno 24 anni.Alcuni sono medagliati nella missione siriana, ma c’è chi ha trascorsi in aziende telematiche e nel mondo del gaming.

Come lavorano per uccidere

Il loro compito? Dall’inchiesta emerge che non siano loro a decidere gli obiettivi militari. Programmano solo il tragitto della bomba, come se fosse un videogioco. Precisamente, si occupano della pianificazione informatica dei lanci condotti con i Kalibr imbarcati su navi e sottomarini, i Kh101 trasportati dagli aerei, gli Iskander basati su semoventi terrestri. Quando viene scelto il bersaglio su cui si schianterà l’ordigno, devono indicare all’apparecchio non solo le coordinate ma l’intero percorso in maniera precisa. Il tutto poi viene trasferito su penna usb, inserita direttamente nella testata.