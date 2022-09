La reazione dell’Ue dopo la vittoria della Meloni

La Commissione europea non commenta mai i risultati delle elezioni negli Stati membri ma, insieme alla presidente Ursula von der Leyen, “lavorano con qualsiasi governo che generalmente viene eletto dalle urne degli Stati europei”. Lo ha detto Eric Mamer, portavoce della Commissione europea, durante una conferenza stampa a Bruxelles, parlando della vittoria del centrodestra ed in particolare di Giorgia Meloni.

“Anche in questo caso non ci sarà nessuna differenza. Speriamo che ci possa essere una collaborazione costruttiva con il governo italiano futuro. Ovviamente, siamo in attesa della nomina e della composizione del governo italiano prossimo, come da procedura costituzionale italiana”, ha aggiunto Mamer.