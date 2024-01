A Roma il congresso degli avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Tre giorni di confronto a Roma, organizzati dalla Camera nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie in occasione del XXV anniversario dalla fondazione con la sua Scuola di Alta Formazione Specialistica – SAFSA. Dal 25 al 27 gennaio 2024 si terrà il Congresso Nazionale dal titolo “Diritto d’amore”, nell’Hotel Massimo D’Azeglio, Via Cavour 18, a Roma.

Il tema della tre giorni sarà il “diritto d’amore”

“Amore e diritto: due concetti che sembrano in contrasto, ma che si intrecciano e modellano reciprocamente nella vita e nelle relazioni di ognuno di noi – commenta l’avvocato Davide Piazzoni vicepresidente nazionale CAMMINO – Per il suo venticinquesimo anniversario, CAMMINO ha organizzato un congresso per analizzare e discutere come questi due mondi apparentemente distanti siano in realtà vicinissimi, il percorso fatto fino ad oggi e quello ancora da fare per un sistema più giusto e vicino alle persone”.

“In un momento in cui spesso per gli operatori del diritto, quali sono gli avvocati di famiglia, è difficile trovare il “bandolo della matassa” in tantissime questioni nuove poste dalla tumultuosa vita delle relazioni familiari dei propri assistiti – sottolinea l’avvocato Maria Giovanna Ruo, presidente SAFSA CAMMINO – questa sfida sarà raccolta nel corso della tre giorni da docenti universitari, avvocati, magistrati, medici e assistenti sociali, pedagogisti e psicologi”.

I diritti in primo piano

Si approfondirà, nella prima giornata, cosa possa voler dire Diritto d’amore da diverse angolature: Costituzione, diritto di famiglia, biodiritto, diritto penale, e persino procedura civile e se vi sia spazio per tale diritto nelle convivenze, nelle amicizie che legano persone anziane.

Nella seconda giornata la focalizzazione sarà sempre più precisa e si rivisiterà alla luce di tale diritto l’autonomia, il diritto alla cura, la relazione filiale, la responsabilità civile e anche i cd. amori tossici, che amori non sono e difatti sono ostacolati dal diritto, che li considera perversi, alieni, da contrastare. “Si rifletterà poi su cosa sia questo diritto di amore – specifica Ruo – riempiendolo di contenuti precisi e non ‘pasticciati e banalizzati’”.

Uno sguardo oltre frontiere sarà offerto dalla sessione internazionale con il contributo sui nuovi amori e cioè sulle famiglie ricostituite. Infine, nell’ultima giornata, si “metteranno a terra” tutti questi concetti nei 5 gruppi di studio multidisciplinari.

Ad introdurre la lectio magistralis del Professore Emerito di Filosofia del diritto dell’Università Roma Tre, Eligio Resta sarà l’avvocato Rita Ielasi, Vicepresidente Nazionale CAMMINO: “In occasione di questo importante compleanno CAMMINO ha voluto parlare di diritto ed amore, amore come atteggiamento concreto verso il prossimo finalizzato a riconoscere prima ed attuare dopo i diritti dell’altro con cui si hanno relazioni, comportamento che nella relazione dovrebbe caratterizzarsi naturalmente per la reciprocità”.