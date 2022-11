La bolletta del gas di ottobre

Sarà di 126 euro la bolletta del gas per il solo mese di ottobre, l’11% in più rispetto allo scorso anno. Questo quanto pagherà una famiglia tipo con un contratto di fornitura gas nel mercato tutelato. Il dato arriva dall’analisi realizzata da Facile.it alla luce delle nuove tariffe comunicate dall’Autorità e in vigore per il mese di ottobre 2022.

Il calo delle quotazioni del prezzo del gas e il nuovo metodo di calcolo introdotto dall’Autorità hanno quindi contribuito ad evitare la maxi-stangata che si temeva, ma i prezzi, seppur in calo rispetto al terzo trimestre 2022, restano comunque elevati se confrontati con quelli del 2021 e, secondo le simulazioni di Facile.it, se rimarranno su questi livelli fino a fine dicembre la bolletta complessiva 2022 per una famiglia tipo sul mercato tutelato sarà di oltre 1.700 euro, vale a dire il 51% in più rispetto allo scorso anno.

«Nonostante la buona notizia che vede tariffe in calo, almeno per il mese ottobre, la situazione rimane comunque delicata e non è detto che i prezzi restino su questi livelli anche nei prossimi mesi – spiega Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it -. Per questo motivo il consiglio è di non abbassare la guardia, continuare a fare attenzione a consumi e sprechi e guardare alle offerte del mercato libero perché, anche in un contesto di prezzi elevati come quello attuale, è possibile trovare offerte che consentono di abbattere, almeno in parte, i costi». Sperando che la notizia sia di vostro interesse e possa trovare spazio sulla testata rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore necessità di approfondimento.